Qatar : Laurent Blanc viré par Al Rayyan

Laurent Blanc est sans club ! L'entraîneur a été démis de ses fonctions par Al Rayyan qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

شكرًا لوران بلان

Thank you, Laurent Blanc pic.twitter.com/UbC12q8aiv — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022

Le remplaçant de Laurent Blanc a même déjà été annoncé : il s'agit de Nicolas Cordova qui s'occupait de l'équipe des moins de 23 ans du Qatar.

الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب #الريان بديلًا للفرنسي لوران بلان pic.twitter.com/2Frh6OROGW — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022

Après dix-sept matches de championnat, Al Rayyan est seulement neuvième sur douze et ne possède que six points d'avance sur la zone de relégation. Une série négative avec une seule victoire en six matches a été fatale à Laurent Blanc.

Laurent Blanc avait été nommé entraîneur d'Al Rayyan en décembre 2020 faisant son retour sur un banc de touche pour la première fois depuis son départ du PSG en juin 2016.