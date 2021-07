Pulisic révèle son "grand objectif" pour la saison à venir

L'international américain cherche à se débarrasser de ses trop nombreux pépins physiques pour s'installer, enfin, dans l'équipe première des Blues.

Christian Pulisic s'est fixé le "grand objectif" d'éviter les blessures à Chelsea en 2021-2022. Le joueur de 22 ans a disputé 77 rencontres avec les Blues au cours de son passage dans le football anglais, marquant 17 buts et devenant vainqueur de la Ligue des champions. Cependant, ses progrès ont parfois été freinés par des pépins physiques intempestifs et l'intention est de rester bien à l'écart de l'infirmerie cette saison. C'est l'objectif personnel que s'est fixé le milieu de terrain offensif.

Éviter les blessures pour devenir un titulaire régulier

"Rester en bonne santé est définitivement un objectif important pour moi, et essayer d'être disponible autant que possible pour continuer à aider mon équipe et avoir un grand impact", a expliqué l'Américain au Standard Sport, interrogé sur ses ambitions pour la prochaine saison. Son entraîneur Thomas Tuchel dispose d'une multitude d'options en attaque alors qu'il prépare son équipe de Chelsea pour une autre quête de trophée, après une saison 2020-2021 terminée au sommet de l'Europe.

Mason Mount, Timo Werner, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi et Ruben Loftus-Cheek offrent tous une concurrence directe à Christian Pulisic. La star de l'USMNT savoure ce défi, ouvert à la concurrence. "C'est une bonne chose à propos de notre équipe, que nous ayons tellement de profondeur et tellement de joueurs forts. Nous avons tellement de matchs que vous allez avoir votre temps, il s'agit donc simplement de tirer le meilleur parti de vos chances", a expliqué le principal intéressé, déterminé.

Pulisic est lié à un contrat jusqu'à l'été 2024 et est habitué à surmonter tous les obstacles professionnels placés sur son chemin, la superstar américaine se sentant installée alors qu'elle cherche à jouer avec le sourire aux lèvres. "Au début, je ne jouais pas autant que je le voulais, mais cela m'a juste forcé à m'entraîner dur, pour montrer pourquoi je veux faire partie de cette équipe. Votre santé mentale est importante. Il s'agit d'être satisfait de qui vous êtes en tant que personne et, pour moi, de vous éloigner du jeu et de trouver le bon équilibre. Je dois toujours me battre avec tout ce qui se passe dans le football, mais aussi m'éloigner et m'assurer que mon esprit est au bon endroit".