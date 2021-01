"Pulisic le connaît très bien" - Berhalter s'attend à ce que l'ailier de Chelsea soit "compris" avec l'arrivée de Tuchel

L'ancien du Borussia Dortmund entraînera son ancien joueur à Stamford Bridge, et le sélectionneur américain est confiant.

L'entraîneur de l'équipe nationale américaine masculine, Gregg Berhalter, a déclaré qu'il s'attend à ce que Christian Pulisic se sente comme chez lui sous les ordres de Thomas Tuchel après que ait pris la décision de renvoyer Frank Lampard. Chelsea a annoncé lundi que le club avait limogé Frank Lampard, qui quitte son club de longue date après seulement 18 mois à la tête de l'équipe première sur le banc de touche.

Lampard devrait être remplacé par Thomas Tuchel, qui est sans club depuis son départ du , la veille de Noël. Thomas Tuchel a déjà travaillé avec Christian Pulisic au , offrant à l'Américain ses débuts avec l'équipe première en janvier 2016. Christian Pulisic a joué sous Thomas Tuchel jusqu'à son départ en mai 2017, après avoir disputé 55 matches au total sous les ordres du technicien allemand.

Maintenant prêt à jouer à nouveau sous les ordres de Tuchel, Pulisic n'aura pas besoin de temps d'ajustement comme le reste de ses coéquipiers, dit Berhalter, car la star des Etats-Unis devrait être en mesure de s'intégrer parfaitement aux plans de Tuchel. "Pour Christian Pulisic, je pense que l'avantage est que si Tuchel est l'entraîneur, il le connaît très bien et c'est toujours important", a déclaré Berhalter aux journalistes.

Plus d'équipes

Berhalter a de bonnes relations avec Tuchel

L'article continue ci-dessous

"Il arrive avec une très bonne compréhension de ce que Christian peut faire et de ses compétences, et je pense que c'est important. Il a également vu Christian se développer et s'améliorer au cours de son séjour à Dortmund et, pour Christian, c'est la familiarité avec la façon dont il entraîne, son équipe d'entraîneurs, son style de communication. Tout cela est utile. Il n'y a pas cette période inconfortable où vous apprenez à connaître l'entraîneur", a ajouté le sélectionneur des USA.

"Je pense que cela pourrait être les avantages de jouer sous Tuchel". Berhalter a également réfléchi au licenciement de Lampard, après avoir travaillé avec l'ancien milieu de terrain anglais et son équipe d'entraîneurs tout au long de la dernière année et demie, Pulisic étant confronté à plusieurs problèmes de blessures. Le patron de l'USMNT a également travaillé avec Tuchel dans le passé, l'ancien entraîneur du PSG ayant entraîné Timothy Weah avant le déménagement de l'ailier à en juin 2019.

"Pour ce qui est du fait que Frank n'est plus l'entraîneur, c'est une affaire vraiment difficile", a déclaré Berhalter. "Chelsea est un club de haut niveau et ils s'attendent à des victoires dans tous les matchs qu'ils jouent et c'est très difficile pour les managers de gérer cela. Ce n'est jamais une bonne chose quand un collègue perd son emploi. En ce qui concerne le remplacement, si c'est Tuchel, nous avons des relations avec son personnel et je suis sûr que nous serons en mesure de reprendre là où nous nous sommes arrêtés".