PSV-Monaco, Nübel : "C'est une finale qu'il faut gagner"

Le gardien de l'ASM est conscient de l'importance de la rencontre face au PSV sur la suite de la saison monégasque.

Tenu en échec sur sa pelouse par le PSV Eindhoven, l'AS Monaco n'a pas le choix. Il faudra gagner, que ce soit dans le temps réglementaire ou en prolongation, aux Pays-Bas pour poursuivre le rêve de disputer la prochaine phase de poules de la Ligue des champions. Une défaite et l'ASM connaîtra le même sort que la saison dernière en étant reversé en Ligue Europa. Un dénouement que Monaco aimerait éviter.

"Nous avons nos chances de nous qualifier"

En conférence de presse, Alexander Nübel a affirmé que lui et ses coéquipiers sont conscients de l'importance cruciale de cette rencontre face au PSV : "À l’aller, ça a été une grosse opposition mais on a eu les opportunités de gagner ce match. Le PSV a été bon notamment sur les transitions, mais on a très bien défendu. Demain, il faudra faire ce que nous avons réussi à développer au Stade Louis-II. Demain, Il faudra aussi faire face à l’ambiance du Philips Stadion, mais nous avons toutes nos chances de nous qualifier".

MERCATO | Vers un prêt de Malang Sarr (Chelsea) à Monaco

Le gardien allemand considère que la victoire face au PSV en Ligue Europa la saison dernière ne donnera pas un avantage à l'ASM : "Je ne pense pas que cela joue énormément mis à part le fait d’avoir quelques repères en plus sur le terrain. L’an dernier nous nous sommes affrontés en Ligue Europa. Là c’est la Ligue des Champions donc ça n’a rien à voir ! C'est une finale et nous devons la gagner pour nous qualifier".

"J'ai plus confiance en moi"

"Après notre parcours de la saison dernière, nous avons désormais un vécu commun avec cette saison supplémentaire. Pour moi, c’est un avantage important dans un match comme celui-ci. Sur un plan plus personnel, j'ai plus confiance en moi avec cette saison passée au Club. Nous sommes mieux préparés et je sais de quoi nous sommes capables", a ajouté l'ancien gardien du Bayern Munich.

Ligue 1 : les dix joueurs étrangers à suivre lors de la saison 2022-2023

En cas de match nul lors du temps réglementaire et après les prolongations, l'AS Monaco et le PSV Eindhoven joueront leur avenir européen lors d'une séance de tirs au but. Un scénario qu'Alexander Nübel prépare afin de pouvoir se montrer décisif et faire pencher la balance du bon côté pour son équipe en cas de séance de tirs aux but.

"Je vais analyser ça avec Frederic De Boever, (l’entraineur des gardiens ndlr) Thomas Didillon et Yann Liénard même si nous le faisons toujours avant chaque match. Lors d’une séance de penalties, il faut forcément un brin de réussite, mais un attaquant à plus à y perdre qu’un gardien !", a conclu Alexander Nübel.