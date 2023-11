PSV – Lens : Haise fait une annonce sur Elye Wahi

A 24 heures du match contre le PSV en Ligue des Champions, l’entraîneur de Lens, Franck Haise a fait des révélations sur Elye Wahi.

Le RC Lens sera aux prises avec le PSV Eindhoven ce mercredi soir à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions. À quelques heures de la rencontre, le coach des Sang et Or a évoqué la gestion de son jeune attaquant Elye Wahi (20 ans) au micro de RMC Sport.

Elye Wahi a choisi sa compétition

Arrivé cet été en provenance de Montpellier, Elye Wahi a déjà disputé 11 matchs sous le maillot lensois, toutes compétitions confondues. S’il répond présent en Ligue des champions avec 3 buts en 3 titularisations, Elye Wahi est moins en réussite en Ligue 1. L’international espoirs n’a marqué qu’un but et distillé une passe décisive en huit rencontres en championnat. Cependant, il n’a été titulaire qu’à quatre reprises en Ligue. Une gestion de l’attaquant expliquée par son entraîneur Franck Haise.

Franck Haise est prudent avec Wahi

Selon le technicien français, Elye Wahi n’a pas encore fini d’apprendre et a encore une grande marge de progression. « Il est arrivé d'un club qui avait des principes de jeu, un système différent du nôtre. Il y a un certain nombre choses à appréhender », déclare-t-il. Pour Franck Haise, l’âge de Wahi est un facteur qui compte dans sa gestion, lui qui se retrouve dans un club qui joue l’Europe. « Il arrive aussi dans un club qui joue la Ligue des champions, avec des matchs à répétition, des semaines chargées et il a l'équipe de France Espoirs en plus. Il y a une gestion de son physique, pour qu'il garde de la fraîcheur comme pour d'autres joueurs. L'apprentissage quand on a 20 ans, ça se fait par étapes. Mais il est très à l'écoute. Il n'a pas encore tout acquis, mais je vois que les choses bougent et c'est très positif », poursuit-il.

Le message de Haise à Wahi

Franck Haise a profité de l’occasion pour envoyer un message à l’Elye Wahi. Le numéro 9 sait désormais comment faire pour avoir plus de temps de jeu. « La régularité, c'est à lui d'aller la chercher dans son travail au quotidien. Pour être régulier tous les trois jours, il faut être régulier tous les jours à l'entraînement. C'est des points sur lesquels il avance, mais il a encore des choses à aller chercher. (...) Il a du talent, mais encore beaucoup de travail pour justement exprimer tout son talent », affirme le coach du RC Lens. Franck Haise a également déploré la préparation d’Elye Wahi, perturbé par le mercato estival. « Il ne faut pas faire n'importe quoi avec la santé des joueurs, pour qu'ils puissent donner le plus possible », conclut-il.