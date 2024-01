Le prix d'Estevao, également connu sous le nom de Messinho, avoisinera les 52 millions d'euros

Le FC Barcelone a assisté à la signature de l'une de ses principales cibles, Claudio Echeverri, à Manchester City, ce qui a renforcé l'urgence de prendre de l'avance sur ses concurrents sur le marché sud-américain. Après les signatures de Vitor Roque et d'Endrick Felipe, Estevao Willian, un autre talent de Palmeiras, est le prochain grand nom à faire l'objet d'un transfert vers l'Europea à l'âge de 16 ans.

Après avoir appris la semaine dernière que le FC Barcelone devait rencontrer son agent André Cury avant la fin de l'année, Adrian Sanchez rapporte que le prix d'Estevao, également connu sous le nom de Messinho, avoisinera les 52 millions d'euros.

Estevao a déclaré ouvertement qu'il préférait jouer pour Barcelone, et cela reste son désir, mais cela dépendra de la capacité de Barcelone à trouver suffisamment d'argent pour Palmeiras. La concurrence sera également féroce, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et le Paris Saint-Germain étant tous sur les talons de l'adolescent. Lors du dernier match de la saison, il a fait ses débuts dans l'équipe senior et devrait s'imposer comme un élément à part entière de l'équipe.