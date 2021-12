PSG : Zinédine Zidane à Paris ? Son ancien adjoint tempère...

Si le Paris Saint-Germain réalise une saison quasi parfaite sur le plan comptable, force est de constater que l'on attendait des Franciliens de bien meilleurs contenus. Souvent sauvé par les prouesses d'un Kylian Mbappé au sommet de son art, Paris déçoit régulièrement et ne propose pas un spectacle à la hauteur des noms qui composent son effectif de stars.



De ce fait, les critiques s'orientent vers Mauricio Pochettino, l'entraîneur. Un temps annoncé sur la scellette, le technicien argentin a finalement été conforté par sa direction. Parmi les successeurs potentiels évoqués, un certain Zinédine Zidane, légende du Real Madrid. Le natif de Marseille pourrait-il poser ses bagages dans la capitale ? Selon David Bettoni, son ancien adjoint à la Maison Blanche, le Champion du Monde 1998 serait loin d'en faire une priorité.



"Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça"



"Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination. Il a dit qu'il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi", a ainsi confié l'ex-adjoint de Zinédine Zidane dans des propos accordés à Marca. Néanmoins, il estime que la porte reste ouverte en cas de proposition alléchante.



"Je pense qu'il est ouvert à tout et qu'il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous devons voir à la fin de la saison où il va s'entraîner", a-t-il ajouté. En d'autres mots, pas question pour celui qui a tout gagné avec le Real Madrid de céder à la précipitation. Cela complique donc une éventuelle arrivée en cours de saison. Mais une fois celle-ci terminée...