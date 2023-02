PSG : Xavi Simons ouvre la porte à un retour

Parti cet été au PSV, le milieu de terrain néerlandais explose au plus haut niveau mais n'écarte pas un retour en France.

Annoncé comme un futur crack du football mondial depuis son plus jeune âge, Xavi Simons répond enfin aux attentes placées en lui. A tel point que les supporters du Paris Saint-Germain regrettent considérablement que le club de la capitale ne lui ait pas fait davantage confiance et ait décidé de le vendre l'été dernier, encore plus avec la vague de blessures dont a été victime le PSG ces derniers temps.

"La France me manque"

Xavi Simons s'éclate dans son pays natal, aux Pays-Bas. Le joueur de 19 ans réalise une excellente première saison au PSV, avec 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Tout le monde au sein du PSV est heureux avec le milieu de terrain néerlandais et espère le conserver le plus longtemps possible, malgré la clause de rachat présente dans son contrat.

Pourtant, Xavi Simons dont le potentiel est encore très élevé risque de vouloir prétendre à aller encore plus haut, mais il a surtout lancé un coup de froid sur son club, au travers d'une déclaration surprenante. Le Néerlandais, qui n'a rejoint le PSV que l'été dernier, regrette déjà sa vie à Paris et a laissé entendre qu'il serait heureux de pouvoir revenir sur ses pas.

Une option de rachat à 12 millions d'euros

Xavi Simons a déclaré sa flamme à Paris dans une interview accordée à NoS Sport : "La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c'est une véritable métropole. Elle me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme". Simple confession sur sa vie parisienne ou réel appel du pied envers le Paris Saint-Germain ? Impossible de savoir. Toutefois, Xavi Simons sait que le PSG peut avoir la main sur son avenir et qu'un retour dans la capitale française est plus que facile à réaliser.

L'adolescent devait initialement partir en prêt l'été dernier, mais le PSV a scellé un transfert permanent à la place après qu'il ait choisi de ne pas prolonger son contrat en France. Malgré cela, le PSG aurait une option d'achat de 12 millions d'euros sur Simons, donc un retour à Paris pourrait être envisagé cet été si l'adolescent veut vraiment pousser pour un transfert.

Le jeune homme a la forte réputation est passé par le centre de formation du FC Barcelone avant de rejoindre le PSG, mais il n'a vraiment commencé à exprimer son potentiel aux Pays-Bas que cette saison. Sa forme a été suffisamment impressionnante pour qu'il soit appelé dans l'équipe néerlandaise pour la Coupe du monde 2022, bien qu'il n'ait joué que sept minutes au Qatar. Le joueur de 19 ans espère connaître plus de succès ce jeudi, lorsque le PSV se déplacera pour affronter le FC Séville dans le cadre du match aller des barrages de l'Europa League.