PSG : Wijnaldum impressionné par Messi

Le milieu du PSG, Georginio Wijnaldum, n’a pas tari d’éloges à l’égard de son prestigieux coéquipier, Lionel Messi.

Alors qu’il pensait le retrouver à Barcelone, c’est finalement au PSG que Georginio Wijnaldum découvre Lionel Messi comme coéquipier. Au bout de quelques semaines passées ensemble, le Néerlandais s’est dit être sous le charme de l’Argentin.

Séduit par son côté humble

Dans un entretien accordé à Foot.Fr, l’ancien de Liverpool a révélé à quel point il était content et fier de pouvoir côtoyer La Pulga tous les jours . « Evidemment, je suis heureux comme toute l’équipe du fait que Messi ait rejoint le PSG. D’ailleurs, tout le club, les membres, les supporters, la Ligue et même la France entière s’en réjouissent… Car c’est juste un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je suis fier de pouvoir partager avec lui les vestiaires, évoluer à l’entrainement et jouer les matches à ses côtés. Jouer contre lui c’est toujours dur, maintenant je vais apprécier d’être son camp ».

Le Hollandais est séduit par Messi le footballeur, mais il l’est aussi tout aussi par l’homme : « C’est encore plus appréciable (de jouer avec lui) maintenant car j’ai appris à le connaitre. C’est vraiment une personne humble. Chacun des joueurs qui va jouer à ses côtés va l’apprécier car c’est une très bonne personne ».

Wijnaldum était fan de Zidane

Wijnaldum est un fan de Messi, mais ce n’est bien sûr pas son idole d’enfance vu qu’ils sont de la même génération. Le néo-parisien a avoué avoir eu deux modèles lorsqu’il débutait dans le football, dont une légende française. « Il y a Zidane et pas besoin d’expliquer pourquoi. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai souvent choisi de jouer avec le numéro 5. C’est devenu mon numéro fétiche », a-t-il révélé.

L’autre joueur dont « Gigi » s’est inspiré c’est son compatriote Clarence Seedorf. « Parce qu’il jouait dans le même registre que moi et j’aimais son style. Et aussi parce qu’il est originaire de Surinam. Le pays de mes parents ».