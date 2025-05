PSG : Vive altercation entre un cadre du vestiaire et le directeur sportif

Montpellier vs Paris Saint-Germain

Alors que les play-offs approchent à grands pas, le Paris Saint-Germain féminin traverse une période électrique en coulisses. Un nouvel incident impliquant l’une des figures de l’équipe vient assombrir un peu plus l’ambiance au sein du club de la capitale.

Katoto et Castellazzi au bord de l’implosion

Selon les informations rapportées par L’Équipe, une confrontation particulièrement houleuse s’est produite lundi soir entre Marie-Antoinette Katoto et Angelo Castellazzi, directeur sportif du PSG féminin. L’attaquante aurait très mal réagi à certaines remarques tenues à son encontre lors d’une réunion antérieure. La dispute aurait dégénéré au point de devenir physique : les deux protagonistes se seraient retrouvés face à face, front contre front, nécessitant une intervention pour les séparer.

Cette vive altercation survient dans un contexte déjà délétère, notamment après la mise à pied de l'entraîneur Fabrice Abriel pour insuffisance de résultats et tensions en interne. La joueuse, qui vit mal sa situation actuelle au club, serait de plus en plus proche d’un départ vers l’Olympique Lyonnais. Sa non-convocation pour le match de mercredi à Nantes alimente d’ailleurs les spéculations sur une sanction disciplinaire. À quelques jours de la demi-finale des play-offs contre le Paris FC, la tension est à son comble. Contacté par L’Équipe, le club n’a pas souhaité réagir à cet incident.