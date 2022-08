PSG - Verratti : "On veut être une des meilleures équipes du monde"

Le PSG a poursuivi son très bon début de saison en dominant largement Montpellier samedi soir pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.

Après Nantes lors du Trophée des champions et Clermont en ouverture du championnat, Montpellier a également subi la loi du Paris Saint-Germain, samedi soir pour la première de la saison au Parc des Princes.

"On est resté patients"

Grâce notamment à un très bon Neymar - auteur d'un doublé - Paris a inscrit cinq buts pour s'imposer largement.

"L'an dernier, on avait un peu de difficulté avec les défenses basses. Aujourd'hui, on a joué simple et beaucoup sur les côtés pour trouver des espaces. On a trouvé beaucoup Hakimi et Nuno (Mendes)", analysait Marco Verratti après la rencontre.

"On est resté patients. On a eu beaucoup d'occasions. On a eu un penalty raté. Quand on a marqué le premier but, c'était un peu plus ouvert."

"Neymar est heureux"

L'Italien s'est également exprimé sur la situation de Neymar, en grande forme depuis la reprise : "Il est très heureux. Avec les joueurs qu'on a, quand on les voit contents, ils le transmettent à tous : les coéquipiers, le public", a-t-il affirmé.

"Ce sont des joueurs qui sont très importants. On veut être une des meilleures équipes du monde. On a besoin de ces joueurs au maximum. Ney, il fait de très bons entraînements. Il se sent magnifique et je suis sûr que ça va continuer comme ça."

Enfin, le petit hibou a évoqué son association au milieu de terrain avec Vitinha, débarqué cet été pour apporter sa technique et sa vision du jeu au sein du club de la capitale.

"C'est un très grand joueur malgré son âge. Il a beaucoup de personnalité. On est un peu différents. Il se projette beaucoup. Il sait jouer sans ballon. Il crée des espaces pour les autres. Il s'est très bien intégré."