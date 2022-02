PSG : Verratti, Leonardo, Pochettino... pourquoi les Parisiens s'en sont pris à l'arbitrage

Il est rare de voir autant de monde prendre la parole du côté du PSG après un match de Ligue 1. Habituellement, seul Mauricio Pochettino intervient lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match.



Samedi soir, après la défaite du club de la capitale en terre nantaise (3-1), Marco Verratti et Leonardo, le directeur sportif parisien, sont venus devant les journalistes pour dire tout le bien qu’ils pensaient de l’arbitrage de monsieur Lesage.



À la sortie du terrain devant les caméras de Canal+, le milieu italien, très énervé et nerveux sur l’ensemble du match, a eu des mots très forts à l’encontre de l’arbitre : « Comment est-il possible que l’on prenne 10 jaunes, et on peut même pas parler avec l’arbitre, on ne peut rien faire ? C’est le seul match, le seul arbitre au monde qui peut faire des choses comme ça (…). Parfois les arbitres, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce que là on s’est fait chi*r dessus avec les arbitres ».

Dans la foulée, Leonardo a lui aussi embrayé le pas du milieu italien. « Aujourd’hui, tout est contre (nous) et je parle de faits et de décisions d’arbitrages qui sont clairs. Je parle seulement des épisodes et il y en a eu beaucoup. Et quand il y en a plusieurs, tu te dis que ce n’est pas possible. Après, l'arbitre ne veut même pas parler. ''C’est moi, je sais tout''. On demande un peu de respect par rapport à ça parce qu’on se sent gêné ».

Appaiah aurait-il dû être expulsé ?

À quels épisodes faisaient référence les deux acteurs du PSG ? D’abord à plusieurs accrochages non sifflés sur Neymar ou Messi (plutôt logiquement), le tacle non maîtrisé de Pallois sur Mbappé en première période, sur lequel le défenseur ne reçoit pas d’avertissement alors que l’attaquant reste au sol pendant quelques instants.



Mais c’est surtout un autre fait de jeu qui a fait polémique. Avant la mi-temps Appiah recevait un rouge pour avoir agrippé Mbappé lancé vers le but. Après visionnage de la VAR, l’arbitre revenait logiquement sur sa décision et donnait jaune. Mais peu avant l’heure de jeu (58e), le défenseur nantais fauchait l’international français dans la surface, occasionnant un pénalty manqué par Neymar.

L’arbitre ne donnait pas de deuxième jaune alors qu’il en avait donné un à Wijnaldum avant le repos pour une main totalement involontaire (45e + 3) sur le pénalty nantais. Appiah aurait alors dû être expulsé. Après le match les Nantais, eux, ne voyaient logiquement rien à redire à l’arbitrage de monsieur Lesage.



Sans afficher de colère, c’est Mauricio Pochettino qui résumait le mieux la situation. « Il faut remarquer que les critères de décision n'ont pas été les mêmes pour chaque équipe. Et je peux comprendre l'énervement de la part des joueurs et de notre directeur sportif », affirmait le technicien argentin tout en précisant que la défaite ne s'expliquait pas par les choix de monsieur Lesage avant de préciser « mais cela a pu influer.»

Contrairement à ce que Marco Verratti a pu affirmer le PSG n’a pas reçu dix mais six cartons jaunes. Conséquence : il devra se passer de Kylian Mbappé, suspendu face à Nice le week-end du 6 mars. Juste avant le déplacement à Madrid.