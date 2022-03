PSG - Vasyliev : "Mbappé fera le bon choix"

L'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas tranché, alors que l'attaquant du PSG, en fin de contrat à l'issue de la saison, pourrait s'engager avec le Real Madrid. Un rêve d'enfant pour le jeune homme formé à Monaco.

"Mbappé ira tout en haut"

Vice-président du club de la Principauté du temps où le Bondynois y explosait aux yeux du monde, Vadim Vasyliev s'est exprimé sur l'avenir du joueur, qui sera de nouveau sur le Rocher dimanche, avec le maillot du PSG.

"Je l’installerais au cœur du projet en lui faisant comprendre toute son importance", a d'abord assuré l'ancien dirigeant monégasque, interrogé sur ce qu'il ferait à la place de la direction parisienne.

Avant de poursuivre : "[Mbappé] fera le bon choix en plein accord avec ses parents [qui] gèrent sa carrière de manière exemplaire", alors même que l'intéressé signerait dans le "club de ses rêves d'enfant".

"Il fait la différence à chaque match. Il a encore une marge de progression et ira tout en haut", lâche encore Vasyliev à propos du génie français.

"Les sifflets ? Il ne s'agit pas de la bonne réaction"

Vadim Vasyliev a également été questionné sur l'actualité du PSG, dans la tourmente après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid et les sifflets qui ont suivi, le week-end dernier face à Bordeaux.

"Il ne s’agit pas de la bonne réaction, je ne peux pas la cautionner. Mais il est humain d’exprimer sa frustration. J’y devinais une forme d’exutoire", a-t-il commenté.

"Chacun se disait : c’est la bonne année pour Paris. Et au final, quelle douche froide ! La qualité des joueurs n’est pas en cause. Par rapport au Real Madrid, Paris n’est pas encore une institution. On aspire tous à ce qu’il la devienne vite. Un joueur ne doit jamais être plus important qu’un club."

Pour autant, le Russe espère que Paris atteindra un jour les sommets du football européen.

