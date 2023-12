PSG, une recrue fait sa première apparition avec le groupe

Une recrue du PSG cet hiver est apparue pour la première fois avec le groupe vendredi.

Le PSG se montre actif sur le mercato cet hiver. En quête de renforts à des postes clés, le club de la capitale est passé à l’offensive sur plusieurs dossiers. Ce qui a permis de dénicher deux talents du Brésil dont l’un est arrivé à Paris ce vendredi.

Gabriel Moscardo est à Paris

Fini la pause, les joueurs du PSG ont repris l’entrainement vendredi après huit jours de repos. Ce retour à l’entrainement se justifie par la préparation du Trophée des Champions entre le club parisien et Toulouse FC le 03 janvier prochain. Le PSG va ensuite faire ses débuts en Coupe de France cette saison face à Revel et retrouvera finalement, la Ligue 1. A l’entrainement, les joueurs n’étaient sûrement pas surpris de découvrir un tout nouveau visage parmi eux. Gabriel Moscardo, recruté par le PSG aux Corinthians était présent au Campus PSG de Poissy pour passer sa visite médicale. Le jeune milieu de terrain (18ans) devrait parapher dans la foulée un contrat de cinq ans avec le club francilien contre un chèque d’environ 20 millions d’euros.

Gabriel Moscardo a fait peur au PSG

Avant son arrivée en France, Gabriel Moscardo avait fait peur au PSG. Le jeune brésilien avait laissé entendre au cours d’une interview la semaine dernière qu’il ne comptait pas quitter le Brésil en janvier 2024. « Ma réalité aujourd'hui, c'est le Corinthians. Je vais revenir là-bas au début du mois de janvier, faire la préparation intense de présaison, qui, nous le savons, est difficile. Je pense déjà aux prochains défis, aux prochaines compétitions et à la quête d'un titre. J'imagine que, depuis que je suis un jeune joueur, chaque année est meilleure que la suivante. L'année prochaine ne sera pas différente. J'espère continuer à jouer au plus haut niveau. Peu importe où je me trouve, je veux jouer, marquer des buts, faire des passes décisives et mon objectif pour l'année prochaine est de remporter un titre en tant que professionnel », avait-il fait savoir.