PSG - Une offre de prolongation pour Buffon ?

Buffon pourrait se voir offrir une offre de prolongation au PSG malgré une saison mitigée et la volonté de Tuchel d'établir une hiérarchie à ce poste.

Gianluigi Buffon pourrait donc rester au PSG la saison prochaine. La gardien de 41 ans, arrivé l'été dernier alors qu'il était en fin de contrat à la , s'était engagé pour une seule saison avec le club de la capitale. Depuis, il a alterné dans les buts avec Alphonse Areola, sans totalement convaincre par ses performances sportives, malgré plusieurs sorties de haut vol comme à , en phase de poules de (1-1).

Son erreur lors du match retour contre a largement contribué à l'élimination surprise de son équipe en huitièmes de finale de Ligue des champions. Depuis, son entraîneur Thomas Tuchel a davantage fait appel à Alphonse Areola pour cette fin de saison, le champion du monde formé au club ayant été plus régulier tout au long de la saison.

Pourtant, l'ancien Turinois a fait savoir à la télévision italienne qu'il allait discuter d'une prolongation avec ses dirigeants. "Le club m’a proposé une prolongation, ce qui me rend vraiment heureux. Nous nous retrouverons dans quelques jours pour examiner ce projet et voir si nous pensons qu’il est bon de poursuivre ensemble", a-t-il déclaré à Sky Uno. "À Paris, ça va, j’ai une expérience de vie exceptionnelle à 40 ans. Je suis arrivé convaincu d’être impliqué en tant que joueur et en tant que personne et j’ai trouvé ce que je cherchais à ce moment-là."

Une prolongation qui ne semble pas d'ordre à clarifier la situation des portiers dans la capitale, malgré la volonté de Thomas Tuchel d'établir une hiérarchie claire. "On ne peut pas continuer comme ça, nous sommes sûrement le premier club dans l'histoire à avoir fait ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, ça l'a été juste parce que Gigi et Alphonse sont des gars extraordinaires, les deux ensemble nous on toujours poussé", a-t-il récemment déclaré. "On ne va pas changer l'un ou l'autre, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas décidé mais on ne changera pas tous les 3 matches. Rien n'est encore décidé."

Gianluigi Buffon pourrait-il se satisfaire d'un rôle de doublure de son homologue français ? L'entraîneur allemand aura des décisions importantes à prendre, d'autant que Kevin Trapp, prêté et très performant cette saison à l' , sera de retour cet été.