PSG : Une nouvelle recrue se lâche sur Mbappé

Après un été mouvementé, Kylian Mbappé poursuit son histoire avec le PSG. Une très bonne nouvelle pour cette recrue parisienne qui l'encense.

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé est à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le natif de Bondy dépasse dans ce classement des meilleurs artificiers du PSG des légendes à l’instar d’Edison Cavani (2éme) et Zlatan Ibrahimovic (3éme). Alors qu’il est fortement convoité par le Real Madrid, le natif de Bondy est finalement resté au Porte d’Auteuil cette saison. Déjà auteur de 5 réalisations en 4 matchs de Ligue 1, il porte le PSG à la grande joie de son nouveau coéquipier Lucas Hernandez.

Mb appé , un des meilleurs joueurs au monde

Dimanche, Paris s’est offert Lyon (1-4) à l’occasion de la 4éme journée Ligue 1. Au lendemain de cette victoire, les internationaux sont allés en sélection pour honorer la trêve internationale. C’est le cas de plusieurs joueurs du PSG dont Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez. Présent en conférence de presse ce mardi, le défenseur parisien a encensé son coéquipier Mbappé. « Quand on parle de Kylian, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde. C’est sûr que c’est mieux de l’avoir dans l’équipe que contre nous. Il y a eu des incertitudes au début de saison, comme quoi il allait rester, il allait partir, on ne savait pas. Mais maintenant il est ici à Paris, il est avec nous. Comme j’ai dit, pour moi et pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain, c’est mieux de l’avoir avec nous que contre nous. Il nous fait un bien extraordinaire, en espérant qu'il reste encore un peu plus longtemps avec nous. » a déclaré l’ancien bavarois.