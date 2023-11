PSG : Une légende parisienne détruit Milan Skriniar

Pas à son avantage lors de la défaite du PSG à Milan en Ligue des Champions mardi dernier, Milan Skriniar subit les foudres d’une légende parisienne.

Le Paris Saint-Germain s’est incliné face à l’AC Milan mardi dernier lors de la quatrième journée de Ligue des Champions (2-1). Cette défaite réduit les chances de qualification du PSG en 8es de finales, même si le club francilien peut se qualifier dès la prochaine journée. Pas à son aise lors du match contre les Rossoneri, Milan Skriniar vient d’être chargé par une ancienne gloire du club, en la personne de Luis Fernandez.

Skriniar est le maillon faible du PSG, selon Luis Fernandez

Le deuxième but de l’AC Milan est intervenu suite à un coup de tête d’Olivier Giroud qui prend le dessus sur Milan Skriniar, justement, dans les airs, après réception d’un centre de Théo Hernandez. Un fait de jeu qui ne passe pas auprès de la légende parisienne Luis Fernandez, qui fracasse le Slovène. « Le marquage sur Giroud de Skriniar n’était pas à la hauteur. Peu importe ce que vous pouvez dire, Skriniar est le maillon faible de cette équipe et de cette défense du PSG ! », lance Luis Fernandez. Des propos que le Français ne risque pas de regretter. « Que vous soyez d’accord ou non avec moi, j’assume mes propos et nous pouvons passer à autre chose », confie-t-il.

Skriniar a la confiance de Luis Enrique

Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar est un élément essentiel du dispositif de Luis Enrique. Le Slovène a disputé 14 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, pour 14 titularisations. Milan Skriniar fait partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Une confiance que le Slovène a toujours rendue au technicien espagnol avec toujours des copies propres. Il a d’ailleurs marqué son premier but sous les couleurs parisiennes contre l’AC Milan avant d’être fautif sur le deuxième but des Milanais, au grand regret de Luis Fernandez.