PSG, un flop ouvert enfin à un départ

Indésirable au PSG, un flop est enfin ouvert à un départ du club français.

Le mercato hivernal suit son cours au Paris Saint-Germain. Malgré l’officialisation de ses premières recrues, le club parisien continue d’étudier d’autres dossiers chauds en fonction de ses besoins actuels. Dans le même temps, le PSG compte se séparer de certains éléments qui n’entrent plus dans ses plans. Et un joueur en particulier semble, enfin, enclin, à quitter la capitale française.

Le PSG veut libérer les indésirables

Alors qu’il pensait vivre un mercato tranquille en signant juste un défenseur pour pallier l’absence prolongée de Kimpembe et un milieu terrain pour densifier son entrejeu, le PSG est obligé de revoir ses plans. La raison, Gabriel Moscardo, la nouvelle recrue au milieu, ne peut pas rejoindre le club pour le moment à cause d’une blessure et Milan Skriniar est également forfait en défense pour le reste de la saison.

Le PSG doit donc recruter d’autres joueurs pour pallier ses nouvelles absences. Mais avant, le club de la capitale compte également se séparer des indésirables dès cet hiver. Ces derniers, en l’occurrence Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike, n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique cette saison. Alors que le premier souhaite aller au terme de son contrat, le second, lui, est enfin ouvert à un départ du Paris Saint-Germain cet hiver.

Hugo Ekitike décidé à quitter le PSG cet hiver

Hugo Ekitike ne fait pas partie des plans du PSG et le club l’a fait savoir depuis l’été dernier en voulant l’inclure dans le deal de Kolo Muani avec l’Eintracht Frankfurt. Mais le Français a refusé de servir de monnaie d’échange dans cette affaire. Depuis, Kolo Muani a rejoint le PSG contre un chèque de 90 millions d’euros hors bonus et Ekitike, lui, les tribunes. L’ancien attaquant du Stade de Reims n’a disputé que huit minutes cette saison notamment lors de la première journée de Ligue contre Lorient.

Ayant finalement compris que le PSG ne changerait pas d’avis sur sa situation, le joueur se serait enfin résolu à quitter le club dès cet hiver. Plusieurs clubs dont Wolfsburg et Wolverhampton se sont positionnés pour Hugo Ekitike mais le Français serait plutôt sensible à l’offre d’un ancien courtisan. Intéressé par le joueur l’été dernier, l’Eintracht Frankfurt serait revenu à la charge cet hiver également. A en croire les informations de Fussball News, Hugo Ekitike, aurait décidé de rejoindre l’actuel 6e de Bundesliga et serait même prêt à faire un effort financier pour rendre cela possible.