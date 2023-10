PSG :Un ex coéquipier de Skriniar est la priorité en défense

Le Paris Saint-Germain est actuellement à la recherche d'un remplaçant à Nuno Mendes.

Le Paris Saint-Germain est actuellement à la recherche d'un remplaçant à Nuno Mendes. Le latéral gauche a subi une rupture du tendon de l'ischio-jambier droit et a été opéré en L'international portugais sera éloigné des terrains jusqu'au mois de mars, ce qui crée un vide dans l'effectif du PSG à un poste crucial. En réponse à cette situation, le directeur sportif du club, Luis Campos, a bien compris les besoins de l'entraîneur Luis Enrique et est prêt à agir.

L'indisponibilté de Nuno Mendes

Le poste de latéral gauche est essentiel dans le schéma tactique du Paris Saint-Germain, et en l'absence de Nuno Mendes, seuls Lucas Hernandez et Layvin Kurzawa sont en mesure de combler ce vide. Toutefois, le coach parisien préfère utiliser Lucas Hernandez dans une position plus axiale, ce qui nécessite de recruter un joueur spécialisé à ce poste.

L a piste Di M arco

C'est là qu'intervient Federico Dimarco, le défenseur international italien de l'Inter Milan. Ce joueur de 25 ans, originaire de Milan, a déjà eu l'occasion de collaborer avec Milan Skriniar, un autre défenseur du PSG. Cette familiarité entre les deux joueurs pourrait faciliter leur intégration dans l'effectif parisien.

L'article continue ci-dessous

Cependant, recruter Federico Dimarco ne sera pas une tâche facile pour le PSG. Le joueur a un contrat en cours avec l'Inter Milan jusqu'en 2026, et sa valeur sur le marché continue de grimper, atteignant actuellement 45 millions d'euros selon Transfermarkt. Bien que le Paris Saint-Germain ne soit pas connu pour hésiter devant des montants élevés, il faudra également convaincre les dirigeants lombards de laisser partir l'un de leurs cadres défensifs vers la capitale française.

La réputation de l'Inter Milan est en jeu, car les dirigeants italiens n'ont pas du tout apprécié le départ gratuit de Milan Skriniar vers la Ligue 1. Ils pourraient être réticents à voir un autre de leurs joueurs clés rejoindre le PSG. Néanmoins, l'attrait d'un club de renommée mondiale comme le Paris Saint-Germain, avec ses ambitions et ses ressources financières considérables, pourrait jouer en faveur de l'équipe parisienne.

Federico Dimarco est un latéral gauche de grande qualité, offrant à la fois une grande solidité défensive et une capacité à contribuer offensivement. La saison dernière, il a marqué six buts et délivré dix passes décisives, et cette saison, il a déjà inscrit un but et effectué trois passes décisives. En plus de sa polyvalence, Dimarco présente l'avantage de ne pas avoir de problèmes physiques majeurs, ce qui en fait un atout précieux pour toute équipe.