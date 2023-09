PSG : Un chèque de 90 millions d’euros pour retenir Kylian Mbappé

Déterminé à retenir Kylian Mbappé, le PSG serait en passe de sortir un gros chéquier pour satisfaire le natif de Bondy.

Toujours aussi ambitieux, Paris espère retenir Kylian Mbappé même pour encore longtemps même si ce dernier envisage toujours de ne pas prolonger afin de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Et pour convaincre le capitaine de l’équipe de France de signer un nouveau contrat, Nasser Khelaïfi compte lui faire un cadeau précieux qui coûterait 90 millions d’euros.

Un recrutement intéressant

En dépit des départs majeurs dans l’effectif cet été, le PSG retrouve une nouvelle dynamique. Cette dernière a été rendue possible par le non départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid et surtout le recrutement important que la direction du club a réalisé cet été. Outre les français, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, Paris enregistre la venue de Manuel Ugarte, Gonzalo Ramos, Milan Skriniar et de Marco Asensio. Le club de la capitale a un effectif riche pour faire face à ces nombreux challenges, principalement la Ligue des champions.

Et pour cela, Luis Enrique doit encore bâtir un collectif fort et une mécanique bien huilée. Son implication dans les séances d’entraînement prouve qu’il est concerné par la réussite de son club. Et l’arrivée de ce joueur pour étoffer l’effectif dans les mois à venir ne lui ferait pas de mal.

Selon Jeunes footeux, Nasser Khelaïfi serait prêt à convaincre Aurélien Tchouameni de venir au PSG afin de faire plaisir à Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France apprécie énormément le milieu de terrain du Real Madrid. Les deux hommes entretiennent de très bonnes relations en équipe de France et s’apprécient mutuellement.

Le président du PSG envisage de le faire venir au Porte d'Auteuil l’été prochain, histoire de convaincre Mbappé du nouveau projet sportif de Paris. Milieu de terrain hargneux et teigneux, Tchouameni fait les beaux jours du Real Madrid depuis le début de la nouvelle saison. L’ancien monégasque n’envisage pas un départ prochain de Madrid puisqu’il a désormais gagné ses galons. Affaire à suivre.