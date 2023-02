PSG : Un changement de système contre le Bayern Munich ? Christophe Galtier sème le doute !

A deux jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Christophe Galtier a donné des indices sur son plan de jeu.

Christophe Galtier joue gros face au Bayern Munich. L'entraîneur du PSG va devoir faire un coup tactique et le réussir pour venir à bout du champion d'Allemagne en titre, selon toute vraisemblance sans Kylian Mbappé dans ses rangs. Dans une interview accordée à Canal Plus dans l'émission Canal Football Club, Christophe Galtier n'a pas écarté le retour d'une défense à trois, le système qu'il a privilégié lors du début de saison, face au Bayern Munich.

"Trouver autre chose sans Mbappé"

"Il y a une réflexion pour une défense à trois, évidemment. C'est un système dans lequel on a été très performant. Je l'avais mise en place puis j'ai changé de système après le nul contre Benfica (en Ligue des champions, 1-1) pour différentes raisons. Je souhaitais mettre plus de densité dans le milieu et avoir plus de maîtrise, plus de possession de balle, avec de la qualité technique. Contre le Bayern, je ne m'interdis pas d'aligner trois défenseurs centraux si tout le monde revient en forme. Est-ce que j'ai mon équipe en tête ? Je l'ai. Oui, j'ai le onze de départ dans ma tête", a expliqué l'entraîneur du PSG.

"Bien évidemment que l'absence de Kylian Mbappé remet tout à plat tactiquement. On connaît sa qualité et son importance dans notre équipe. Il faudra trouver autre chose, on aura pas la vitesse, la qualité technique et la finition de Kylian devant le but. Est-ce que la solution sera Ekitike pour remplacer Mbappé poste pour poste ou Messi en faux neuf ? Il y a deux options, vous les avez citées. Hugo Ekitike dans un registre assez semblable à Kylian Mbappé, et Leo (Messi)... on ne va pas commenter ce qu'est capable de faire Leo. Il a le sens tactique pour être dans des zones où on ne l'attend pas. Mais il faut des mouvements autour", a ajouté Christophe Galtier.

"Le Bayern ne sera pas plus prudent"

L'entraîneur du PSG ne compte pas limiter la casse et attendre le retour de Mbappé pour le match retour : "Est-ce que j'envisage de fermer le match et de miser sur le retour ? Cela se jouera sur les deux matches, dans ma tête, il n'y a pas l'envie d'avoir un match fermé. On a une équipe capable d'être très forte sur le plan technique surtout si on arrive à mettre le Bayern en bloc bas, il faudra trouver le juste équilibré pour éviter les transitions d'autant plus que le but à l'extérieur n'a plus la même valeur. On jouera comme on a l'habitude de jouer sans aucune retenue.

Christophe Galtier a donné son regard sur le Bayern Munich : "Le Bayern Munich est jugé comme déséquilibré et trop tourner vers l'attaque ? Un peu comme nous. J'ai vu leur match contre Wolfsbourg à dix contre onze, ils ont réussi à l'emporter et à marquer quatre buts. C'est une équipe très portée vers l'attaque qui se projette en nombre et vite. C'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace dans les transitions, elle impose son plan athlétique et technique".

"Il faudra que l'on soit très très juste, qu'on puisse sortir le ballon sous pression, être juste dans nos transitions et être très équilibré car ils vont très vite dans la transition. Je ne crois pas que Julian Nagelsmann sera plus prudent qu'à l'accoutumée, c'est dans l'ADN du Bayern, de la Bundesliga et de Nagelsmann", a conclu le technicien français.