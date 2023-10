Muet avec le PSG sur les dernières rencontres, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de ce champion du monde 1998.

Kylian Mbappé, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, traverse une période de moins reluisante avec son club., marquée par une série de 4 matchs sans but, toutes compétitions confondues. Cependant, le consultant de la radio RMC, Emmanuel Petit, prend la défense du capitaine de l'équipe de France et appelle à la patience.

Mbappé, pas en réussite

Dans l'univers du football, les attentes sont toujours élevées, surtout lorsqu'il s'agit de joueurs de renom tels que Kylian Mbappé. À seulement 24 ans, Mbappé a déjà fait ses preuves sur la scène internationale, et ses performances en Ligue 1 ont été remarquables. Néanmoins, cette saison a été marquée par une série de 4 matchs sans but, ce qui a éveillé quelques critiques. Pourtant, Emmanuel Petit, ancien milieu de terrain de Chelsea et consultant de renom, préfère adopter une perspective plus nuancée.

Emmanuel Petit défend Mbappé

« Kylian a une petite perte de vitesse en ce moment, et je vois déjà les critiques pleuvoir sur lui. Ce n'est pas moi qui vais les lui adresser, même si je l'ai souvent critiqué par le passé. Il est normal qu'un joueur traverse, de temps en temps, des passages à vide. Les très grands joueurs ne meurent jamais, ils reviennent toujours. Il faut simplement faire preuve de patience, » a déclaré Emmanuel Petit.

L'article continue ci-dessous

Cette déclaration résonne comme un rappel de la carrière tumultueuse de Mbappé jusqu'à présent. Le prodige français a gravi les échelons du football mondial à une vitesse vertigineuse, remportant la Coupe du Monde avec l'équipe nationale à l'âge de 19 ans, et devenant l'un des joueurs les plus en vue de la planète.

Mais ce vendredi, le prodige français a mis fin à la série de disette en inscrivant un but avec l’équipe de France contre les Pays-Bas.