PSG, un cadre de Lille tacle Luis Enrique pour sa gestion des gardiens

Un taulier de Lille a envoyé une pique à Luis Enrique pour sa gestion des gardiens au PSG cette saison.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain prenait le dessus sur l’Olympique Lyonnais dans le grand choc de la 15e journée de Ligue 1 (3-1). Une victoire qui permettait aux Parisiens (1er, 37 pts) de prendre s’éloigner de ses poursuivants, Marseille (2e, 30 pts) et Monaco (3e, 30 pts) au classement. Pourtant, Luis Enrique n’est toujours pas à l’abri des critiques et a même essuyé une venant d’un cadre du LOSC, ces dernières heures.

Lucas Chevalier fustige la gestion des gardiens de Luis Enrique au PSG

Luis Enrique est un homme de caractère, on le sait. Qu’ils soient logiques ou non, l’entraineur espagnol fait ses choix et les assume pleinement. L’une de ces décisions marquantes cette saison a été de relancer la concurrence au poste de gardien de but au PSG. Titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons, Gianluigi Donnarumma voit son statut être menacé par Matvey Safonov lors de la campagne actuelle. Le gardien russe, arrivé l’été dernier, compte 6 titularisations cette saison dont 2 en Ligue des Champions contre Girona (victoire 1-0) et le Bayern Munich (défaite 0-1).

La hiérarchie au poste de gardien de but est donc relancée au PSG alors que Luis Enrique dispose aussi de l’option Arnau Tenas qui n’a toujours pas joué cette saison. Interrogé sur cette gestion du technicien espagnol, Lucas Chevalier estime que ce n’est pas la mesure idéale pour donner de la confiance à un gardien. « Quand un gardien arrive, il doit avoir une conscience du coach, des coéquipiers. Tu es numéro 1. Après si on enchaine les erreurs, tu vas peut-être remis en cause. Mais moins qu'un joueur de champ. Et à mon goût, Ce n'est pas en changeant un gardien tous les deux matchs qu'il va reprendre confiance. La stabilité, c'est pour moi primordial », a lâché le gardien de Lille au micro de Cana+.