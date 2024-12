PSG, le sale coup de Luis Enrique à Donnarumma

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, joue un mauvais tour à Gianluigi Donnarumma.

Il y a moins de 24 heures, le Paris Saint-Germain se faisait accrocher par Nantes lors de la 13e journée de Ligue 1 (1-1). Dominateurs tout au long de la partie, les Parisiens se sont fait piéger sur l’une des rares occasions des Canaris. Et la sortie de Luis Enrique après le match ne risque de plaire à Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique remet en cause le statut de Gianluigi Donnarumma au PSG

Gianluigi Donnarumma faisait son retour dans les buts depuis la trêve internationale. Déjà absent avec l’Italie contre l’Equipe de France, le gardien transalpin avait été laissé au banc contre Toulouse au profit de Matvey Safonov (3-0). Mais loin d’être un choix anodin, c’est une révolution amorcée au poste de gardien de but par Luis Enrique qui va reconduire le Russe face au Bayern Munich au détriment de l’ancien sociétaire de l’AC Milan (1-0). Fautif sur le but des Bavarois mardi, Matvey Safonov a ensuite retrouvé le banc au profit de Gianluigi Donnarumma. Des choix forts de Luis Enrique qui relance totalement la hiérarchie au poste de gardien de but.

Getty

Et alors que ‘’Gigio’’ Donnarumma a déjà Safonov dans les pattes, le technicien espagnol peut toujours faire entrer Arnau Tenas, qui n’a toujours pas joué cette saison, dans la danse. « J’ai trois bons gardiens. Il faut s’habituer à être prêt à donner le meilleur de soi-même. Et je crois que les trois en sont capables. On n’a pas encore vu Arnau (Tenas) jusqu’à présent. Mais tant Safonov que Donnarumma, je les veux à 100%, et ils sont préparés comme les autres joueurs. Il ne se passe rien quand on change de gardien. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse, samedi.