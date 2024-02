PSG, un cador anglais entre dans la danse pour Kimmich

Un cador anglais est prêt à chiper Joshua Kimmich au Paris Saint-Germain.

Très actif sur le marché des transferts, le PSG n’a pas pu réaliser un mercato très reluisant cet hiver. Le club de la capitale n’a enregistré que l’arrivée de deux joueurs lors du mercato hivernal. Mais si Paris n’a recruté plus de joueurs, c’est en partie parce qu’il a été refoulé sur plusieurs dossiers dont celui de Joshua Kimmich que le club n’a toujours pas abandonné. Cependant, le milieu de terrain allemand du Bayern Munich pourrait échapper définitivement au PSG.

Le PSG refoulé pour Joshua Kimmich

En quête de renforts, le PSG a ciblé un défenseur central et un milieu de terrain. Le club parisien a réussi à s’attacher les services de Lucas Beraldo, arrivé pour pallier le forfait de Presnel Kimpembe. De même, le Paris Saint-Germain a également signé le milieu de terrain brésilien, Gabriel Moscardo, mais ce dernier n’arrivera que l’été prochain.

Mais le recrutement n’avait pas convaincu Luis Enrique qui a demandé un nouveau défenseur central en raison de la blessure de Milan Skriniar et d’un milieu de terrain. Ainsi, le PSG a jeté son dévolu sur Leny Yoro et Joshua Kimmich. Pour le premier, Lille a clairement fermé la porte à un départ de son défenseur cet hiver avant de donner une seconde chance au PSG pour l’été prochain. Pour le second, le Bayern Munich a également dit non au PSG et ne compte pas se séparer de l’Allemand.

Manchester City à la lutte avec le PSG pour Kimmich

L’intérêt du PSG pour Joshua Kimmich coïncidait avec celui du Bayern Munich pour Nordi Mukiélé. Le club de la capitale a alors essayé de profiter de la situation en demandant un échange entre les deux joueurs. Une proposition dont le Bayern Munich s’est même moqué avant de refuser catégoriquement de libérer l’Allemand. Toutefois, Joshua Kimmich a ouvert la porte à un départ de la Bavière et par conséquent, au PSG.

D’après SPORT, le polyvalent milieu de terrain allemand aurait rejeté toutes les offres de prolongation du Bayern Munich en raison des différends avec le club munichois. Une situation dont le PSG devrait profiter à priori sauf qu’un cador de Premier League veut jouer les trouble-fêtes. Selon The Athletic, Joshua Kimmich serait dans le viseur de Manchester City. Ancien entraineur du Bayern Munich, Pep Guardiola verrait d’un bon œil des retrouvailles avec l’Allemand. Selon le média, les Citizens pourraient faire une offre l’été prochain au même titre que le PSG.