Ligue 1, énorme rebondissement pour une cible du PSG

Le dossier d’une cible hivernale du PSG vient de connaitre un rebondissement deux jours après la fin du mercato.

Très actif sur le marché des transferts lors du mercato hivernal, le PSG n’a pas pu atteindre tous ses objectifs. Le club parisien n’a enregistré que les arrivées de deux joueurs début janvier et puis, plus rien. La faute notamment à une cible importante qui a échappé aux Parisiens jusqu’à la clôture du mercato. Toutefois, la donne pourrait changer avec une nouvelle bombe qui vient de sortir ce samedi sur ladite cible.

Leny Yoro échappe au PSG

Privé de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain avait prévu de se renforcer lors du mercato hivernal. Le club devait alors accueillir un défenseur central en plus d’un milieu de terrain. Ainsi, le PSG a fait venir le jeune brésilien, Lucas Beraldo, en défense centrale et son compatriote, Gabriel Moscardo qui ne viendra que l’été prochain, dans l’entrejeu.

Cependant, l’arrivée de Beraldo coïncidait avec la blessure de Milan Skriniar, forfait pour le reste de la saison. Dans cette condition, le PSG devait alors recruter un autre défenseur pour pallier l’absence du Slovaque. Le club francilien a donc jeté son dévolu sur le jeune défenseur lillois, Leny Yoro. Mais le LOSC a fermé la porte à départ du Français cet hiver. Une décision sur laquelle les Dogues sont revenus ce samedi.

Lille donne une deuxième chance au PSG pour Leny Yoro

Courtisé par plusieurs clubs dont le PSG, le Real Madrid ou encore, le Bayern Munich, Leny Yoro est finalement resté à Lille cet hiver. Le LOSC avait refusé de céder sa jeune pépite (18 ans) à n’importe quel club malgré les tentatives du Paris Saint-Germain. Mais les Dogues viennent d’ouvrir la porte à un départ de Leny Yoro, l’été prochain.

Getty

« On a des échanges depuis plusieurs saisons, un joueur, on le développe. Il y a eu trop d’emballement de la part de l’environnement extérieur. Il n’y avait pas de possibilités de départs, des grands clubs ont appelé, on a échangé et les positions étaient claires. Il n’y a jamais eu de sommes évoquées et de propositions, car on savait qu’il allait rester cette saison. L’objectif est de le faire grandir, il reste quatre mois pour le faire progresser », a annoncé le président lillois, Olivier Létang, en conférence de presse samedi. Une aubaine donc pour le PSG qui avait déjà prévu de revenir à la charge l’été prochain.