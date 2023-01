PSG : un ancien entraîneur du club pointe le problème

Depuis la reprise de la compétition, le Paris Saint-Germain se montre très friable sur le plan défensif.

Après avoir refermé la parenthèse enchantée de la Coupe de France suite à son succès contre les amateurs du Pays de Cassel (7-0), le Paris Saint-Germain va retrouver la compétition avec un calendrier surchargé. Engagé sur tous les fronts, le club de la capitale aura un véritable marathon jusqu'à son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 14 février. En vue de cette échéance, Paris devra resserrer les vis, derrière.

Au PSG, la parole est désormais à la défense



Particulièrement friable depuis la reprise de la compétition après le Mondial, l'équipe de Christophe Galtier doit franchir un cap dans ce secteur. Pour Jean-Michel Larqué, ancien entraîneur du club, le problème dépasse largement le cas des défenseurs, bien que Sergio Ramos soit certainement le joueur qui incarne le plus ces difficultés défensives, aujourd'hui.



« Les performances de Ramos cristallisent les critiques mais je ne voudrais pas faire endosser tous les maux, toutes les responsabilités d’une équipe déséquilibrée sur un seul joueur, a expliqué Larqué sur RMC. On parle souvent, tactiquement, d’une équipe déséquilibrée avec trois attaquants qui ne défendent pas. Il y a une défense qui est quand même en grande difficulté à mes yeux, parce que l’effort des dirigeants parisiens est constamment porté sur les noms devan. Et derrière, de temps en temps, on prend un joueur qui donne satisfaction. Oui, mais aujourd’hui, on a plus le Marquinhos d’il y a trois ou quatre ans...".



"On ne gagne une compétition qu’à partir du moment où on a des gars ou un gars qui est capable de faire la différence mais on ne gagne une grande compétition qu’à partir du moment où on a une défense solide. Or, aujourd’hui, de Donnarumma à Ramos, en passant de temps en temps par Marquinhos, ça me fend le cœur de le dire, on n’a pas au PSG une défense qui laisse espérer une grande performance en Ligue des Champions. Et j’espère me tromper », a conclu le consultant.