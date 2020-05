PSG, Tuchel : "Nous devons nous préparer"

Le coach du PSG a évoqué la nécessité d'une préparation en cas de retour de la Ligue des Champions.

Le PSG et les autres clubs européens encore qualifiés en C1 ne sont pas encore fixés sur les dates et les modalités d'une reprise éventuelle. Thomas Tuchel a pointé du doigt la nécessité d'une préparation en bonne et due forme.

« Personne n'est capable de dire si on recommence le 12 août. Ou plutôt le 6 août, avec la ou autre chose. Si on a une date, ça pourrait beaucoup nous aider, mais en ce moment, ça change chaque jour. Nous devons nous préparer au minimum quatre semaines, après, dix, douze semaines sans jouer, j'espère qu'on pourra recommencer, parce que nous sommes forts, nous sommes en quarts de finale, mais on ne peut pas pousser. Peut-être qu'on pourra jouer en août comme un tournoi, si ça c'est possible, on doit se préparer au minimum quatre semaines », a expliqué le coach parisien.

L'ancien coach de Dortmund s'est aussi confié sur la reprise de la : « Elle reprend ? Oui, mais la situation dans les deux pays est très différente, sur les statistiques face au Coronavirus. C’est la décision, on doit l’accepter ».