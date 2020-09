PSG : Tuchel annonce Bulka titulaire face à Lens

En l'absence de Keylor Navas et Sergio Rico, le gardien polonais va débuter contre le RC Lens ce jeudi soir.

Marcin Bulka sera titulaire face au ce jeudi soir. Thomas Tuchel l'a confirmé ce mercredi après-midi lors de la conférence de presse de veille de match. En effet, le gardien polonais était en ballotage avec Garissone Innocent. Les deux jeunes gardiens, de 20 ans, étaient les seuls joueurs disponibles à ce poste pour le premier match de la saison du club de la capitale en ce jeudi.

En effet, Keylor Navas, touché par le Covid-19, et Sergio Rico, non qualifié pour la rencontre, sont absents. Outre ces deux joueurs, le va faire face à une cascade d'absents pour cette rencontre. Le club francilien a notamment plusieurs joueurs ayant été testés positifs au Covid-19 comme Keylor Navas, en l'occurrence Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marquinhos.

Le PSG va donc compter sur Marcin Bulka, 20 ans, son test Covid s'étant avéré négatif, lui qui avait pris la direction de la pour les vacances. Garissone Innocent était aussi disponible. Le gardien formé au club n'a encore disputé aucun match avec l'équipe première, mais le PSG serait favorable, selon nos informations, à l'idée de revaloriser son contrat qui se termine en 2023. Pour le prêter ensuite ? Plusieurs clubs ont exprimé leur intérêt, et notamment un club de .