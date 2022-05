PSG-Troyes : Messi est finalement bien là et titulaire !

Annoncé incertain pour la rencontre entre le PSG et Troyes, en raison d'une douleur para-costale, Lionel Messi est finalement bien présent dans le groupe parisien et sera même titulaire !

Pochettino a choisi d'aligner un 4-2-4 avec le quatuor offensif Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé !

Au milieu de terrain, on retrouve les relayeurs Danilo Pereira et Marco Verratti. Les latéraux seront Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche et la charnière centrale sera composée de Marquinhos et Kimpembe.

L'article continue ci-dessous

Enfin, c'est Keylor Navas qui gardera les buts parisiens reléguant Gianluigi Donnarumma sur le banc.

La compo du PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo Pereira, Verratti – Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé.