PSG-Troyes (2-2) : Le PSG offre le nul à Troyes

Pour son avant-dernier match de la saison au Parc des princes, Mauricio Pochettino avait décidé d'aligner ses quatre stars en attaque.

Le très bon début du match du PSG

Avec Di Maria, Mbappé, Messi et Neymar, on s'attendait donc à voir des buts. Ce fut d'ailleurs le cas puisque le PSG menait 2-0 après 25 minutes de jeu.

Marquinhos ouvrait le score sur un superbe centre au deuxième poteau de Di Maria (5e) puis Neymar transformait un penalty consécutif à une faute sur Mbappé (25e).

A 2-0, on redoutait que les Troyens passent une très mauvaise soirée. Mais le PSG avait décidé de faire des cadeaux.

Deux erreurs défensives et Troyes revient au score

C'est d'abord Nuno Mendes qui s'illustrait avec passe plein axe qui arrivait dans les pieds d'Ike Ugbo qui ne se faisait pas prier pour fusiller Navas (30e).

Sept minutes plus tard, Messi trouvait le poteau et le ballon revenait sur Neymar qui marquait. Mais le but du Brésilien était logiquement annulé pour une position de hors-jeu.

Au retour des vestiaires, Kimpembe fauchait Ripart dans la surface et Tardieu remettait les deux équipes à égalité en expédiant au fond des filets une subtile panenka (49e).

Le PSG malchanceux en fin de match

Tout était à refaire pour le PSG et peu avant l'heure de jeu, Neymar d'une puissante frappe à l'entrée de la surface, trompait Jessy Moulin et pensait redonner l'avantage aux siens. Hélas, au départ de l'action, Mbappé faisait faute sur Palmer-Brown et le but était refusé…

Devant son public, les Parisiens tentaient d'aller chercher la victoire mais elle se refusait à eux : Marquinhos manquait de peu le cadre sur une tête (84e) puis Messi trouvait la barre dans les arrêts de jeu (90+1e).

L'article continue ci-dessous

Un point précieux pour Troyes

Avec ce résultat nul, le PSG (1er avec 80 points) ne risque pas de se réconcilier avec son public. En revanche, pour les Troyens, c'est un point très précieux dans la lutte pour le maintien.

Les hommes de Bruno Irlès occupent la 15e place avec 37 points avec une belle marge sur la place de barragiste détenue par l'ASSE (18e avec 31 points mais avec un match en moins).