PSG - Toulouse : le gros turn-over de Galtier

Christophe Galtier doit faire face à plusieurs absences et se voit donc contraint d'opérer des choix pour composer son équipe face à Toulouse.

Le Paris Saint-Germain reçoit Toulouse ce samedi, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, avec l'objectif de garder ses distances en tête du championnat.

Mais pour ce faire, les Parisiens devront se passer des services de Kylian Mbappé, Neymar et Sergio Ramos, tous trois blessés.

Christophe Galtier va donc devoir innover et devrait repartir sur un schéma en 4-4-2 losange, comme évoqué vendredi en conférence de presse : "L’organisation mise en place contre Reims (4-4-2 à plat), nous l’avions travaillé à Riyad et en Coupe de France, mais j’ai vu qu’en Ligue 1 avec ces joueurs ça ne pouvait pas le faire. Nous sommes repassés en 4-4-2 losange. Est-ce que je tâtonne ? Non, j’essaie de trouver d’autres animations."

Vitinha serait alors aligné comme meneur de jeu, en soutien d'un Messi forcément très influent et d'Ekitike. Renato Sanches, Soler et Fabian Ruiz formeraient ainsi le reste de l'entre-jeu.

Enfin en charnière, les absences de Ramos et Kimpembe devraient pousser Danilo à dépanner aux côtés de Marquinhos.