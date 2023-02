Christophe Galtier avant PSG - Toulouse : « On a pris beaucoup de précautions au retour de Kylian Mbappé »

Le technicien parisien s’est défendu de ne pas avoir assez ménagé l’attaquant Français qui manquera le match aller face au Bayern Munich.



En l’absence de Kylian Mbappé, Lionel Messi possède les clés du jeu. Qu’est-ce que ça change pour lui dans son rôle sur le terrain ?





Il y avait des connexions entre Léo et Kylian, Kylian et Ney. Il y a une absence conjuguée de Kylian et Ney pour samedi. Il y aura des joueurs autour de Léo comme on l’a fait à Montpellier. Il va être dans son registre, toujours placé dans la zone dans laquelle il aime évoluer. C’est aussi aux joueurs autour de Léo d’élever leur niveau de jeu, d’être très disponibles et de saisir des opportunités de jouer.







Vous avez essayé différents systèmes de jeu depuis le début de saison. Pensiez-vous que cela prendrait autant de temps pour trouver la bonne formule ?





Ça n’a pas pris de temps. Dès le début de saison, ma vision sur le jeu de l’équipe avec un effectif au complet était très claire. On a enchaîné les matchs, nous étions parfois lisibles. On a pu souffrir dans certains secteurs de jeu. Après Benfica, on a densifié le milieu et trouvé une animation différente. Il y a des suspensions, de la fatigue, des blessures… L’organisation mise en place contre Reims (4-4-2 à plat), nous l’avions travaillé à Riyad et en Coupe de France, mais j’ai vu qu’en Ligue 1 avec ces joueurs ça ne pouvait pas le faire. Nous sommes repassés en 4-4-2 losange. Est-ce que je tâtonne ? Non, j’essaie de trouver d’autres animations. Demain (samedi), on ne jouera pas en 4-4-2 à plat. On a payé pour voir (sourire). Je dois être en réflexion permanente. Mes joueurs ont besoin de repères. Et ils en ont en 4-4-2 losange ou avec trois défenseurs derrière.







Parmi les systèmes qui vous donnent satisfaction, qu’est-ce qui détermine votre choix ?

Un ne m’a pas donné satisfaction. Mon choix est en fonction des joueurs à disposition et de leur état de forme. En fonction de l’adversaire ? Non. C’est d’abord une question de physique chez nous. Ce qui est sûr, c’est que le troisième système essayé est mis de côté.







Kylian Mbappé a-t-il trop joué ? Était-ce une blessure évitable ?

Il sera absent, d’après les examens et le bilan du staff médical, à peu près trois semaines. On est dans une saison singulière. Il y a une Coupe du monde en plein milieu. On s’aperçoit que la fatigue et les blessures surviennent dans tous les clubs. Cela fait partie du métier. On est malheureux pour lui. Mais on ne peut pas passer une saison sans connaître de problème physique. D’autant plus quand les joueurs sont sollicités tout le temps, en club ou en sélection. On a pris beaucoup de précautions au retour de Kylian. Derrière, les deux matchs au retour du Mondial, il a eu 10 ou 12 jours de repos et a repris des repères sur des matchs avec une intensité plus faible. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué. Évitable ? Il y a un risque quand on joue.







La fin de mercato a-t-elle été difficile à digérer ?

Je n’ai pas de problème de digestion (sourire). Le mercato est toujours difficile. On fera avec l’effectif de qualité que j’ai, des jeunes de qualité. Je ne suis pas du tout amer. On connaissait les contraintes. Le club a fait le maximum pour faire venir un joueur. Il faut s’appuyer sur l’effectif présent, les jeunes existeront dans cet enchaînement. Les absences sont importantes. Kylian, Sergio, Marco, Ney, Nordi, Kimpembe… Ça fait du monde. Mais on est le PSG. On a un effectif de qualité. Ceux qui ne sont pas là sont souvent remplacés par des joueurs de niveau international.







Le public souligne votre esprit combatif. Comment expliquez-vous que votre équipe ne vous ressemble pas ?

Ce n’est pas un manque de combativité. J’ai des joueurs d’un registre différent de ceux que j’ai connus. J’ai des joueurs focalisés sur l’animation offensive, la dernière passe, le but. C’est à moi d’organiser une équipe à la fois capable de bien défendre et de tenir cette animation offensive. Ne pensez pas que les joueurs ne font pas les efforts. Il y a Leo qui a su prendre le match en main à Montpellier. Il a été un leader naturel et les joueurs se sont mis au service de Léo. J’ai félicité mes joueurs dans ce sens-là.







Avez-vous le regret de ne pas avoir gonflé l’effectif en début de saison ?

Je n’ai pas de regret. Il y avait la volonté de réduire l’effectif, de libérer des joueurs présents depuis un certain moment. Il y a aussi la réalité des contraintes, on l’a vécu au mercato d’hiver. On était tout près d’avoir un joueur supplémentaire. On ne l’a pas eu. C’est comme ça.