PSG - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain accueille Toulouse FC, ce vendredi, pour le match de la 12e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après la courte pause d’environ deux semaines imposée en raison de la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits. En effet, le Championnat de France ouvre son douzième chapitre, ce vendredi avec deux duels alléchants au menu. Après le lancement des hostilités par l’AS Monaco et le Stade Brestois plus tôt, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse un peu plus tard dans la soirée au Parc des Princes.

Un match test pour le PSG

Comme à l’accoutumée ces dernières années, le Paris Saint-Germain (1er, 29 points) s’en sort bien en Ligue 1, et s’avance déjà vers le titre en Championnat. Le club de la capitale française compte six points sur son dauphin Monaco (2e, 23 points). Sur quatre victoires d’affilée en Ligue 1, dont celle au Classique contre Marseille (0-3) et Angers (2-4) avant la trêve, les hommes de Luis Enrique devraient enchaîner contre le Téfécé, ce vendredi soir pour se mettre en confiance avant le déplace en Allemagne, mardi prochain, pour défier le Bayern Munich en Ligue des champions. Paris peine à trouver ses esprits en C1, sortant d’une défaite douloureuse contre l’Atlético de Madrid (1-2) au Parc des Princes.

De l’autre côté, Toulouse FC (10e, 15 points) tentera de mettre un coup d’arrêt au Paris Saint-Germain pour décrocher sa cinquième victoire de la saison en Championnat de France. Sur trois victoires d’affilée en Ligue 1 avant la pause, notamment contre Montpellier (0-3), Reims (1-0) et Rennes (0-2), les hommes encadrés par Carles Martínez Novell veulent enchaîner face au PSG pour s’éloigner encore plus de la zone rouge. Devenir la première équipe à battre le PSG cette saison est l’un des objectifs des Toulousains.

Horaire et lieu du match

PSG - Toulouse

12e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Toulouse

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Beraldo - Ruiz, Zaïre-Emery, Neves - Lee Kang-In, Asensio, Barcola

Toulouse : Restes - Sidibe, Cresswell, McKenzie - Suazo, Casseres, Sierro, Donnum - Aboukhlal, Gboho - King

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Toulouse ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse FC sera à suivre ce vendredi 22 novembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.