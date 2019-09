PSG - Thomas Tuchel : "Peut-être mieux que de gagner facilement"

Au sortir de la victoire compliquée du PSG face à Strasbourg (1-0), Thomas Tuchel se satisfaisait d'avoir rencontré une adversité ce samedi.

Au terme d'une rencontre longtemps fermée, le Paris Saint-Germain s'est finalement imposé dans le temps additionnel face au Racing Club de (1-0). La délivrance est venue d'un exploit personnel de Neymar, conspué par une partie du public pendant la totalité de la rencontre. Si les trois points ont été assurés par les champions de , la manière, elle, a manqué. Peu rassurant à trois jours de la réception du .



Malgré les difficultés rencontrées pour manoeuvrer le bloc alsacien, Thomas Tuchel était un entraîneur satisfait après la rencontre. "Je ne suis pas inquiet du tout, car on a montré, on a gagné. C'est même peut-être mieux que de gagner facilement. Il y a des choses très bien, on n'a jamais arrêté d'attaquer. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je ne suis pas inquiet du tout. La qualité individuelle dans des matches comme ça, on a pu voir que c'est absolument nécessaire", a d'abord analysé l'Allemand en conférence de presse d'après match, avant d'évoquer le retour réussi de Neymar.

"Neymar a besoin de plusieurs matches pour trouver son rythme"

"Ce n'était pas facile car c'est un gars aussi très sensible. Il a été bon. Ce n'était pas facile pour les spectateurs non plus pendant le mercato, et pour cela, on doit accepter la réaction. Je ne dois pas juger ces réactions, c'est comme ça. Il peut mieux jouer, faire plus de dribbles et d'accélérations, mais il a besoin de plusieurs matches pour trouver son rythme, sa capacité physique et pour accélérer notre jeu. Je suis heureux de ce qu'il a montré à la dernière minute, ça aide beaucoup", a ensuite ajouté Thomas Tuchel, ravi de pouvoir compter sur le Brésilien.

Avant cela, l'ancien technicien du avait touché quelques mots au sujet de l'adversaire du soir, le RCSA, à créditer d'une prestation intéressante. "Strasbourg est une équipe très physique, c'est toujours très difficile de trouver des espaces contre eux. Si tu n'as pas la meilleure forme, ça peut être très dur. On n'a pas fait notre meilleur match, mais on a tout donné. Ce n'est jamais facile après la trêve et avant la . C'est bien qu'on ait montré une belle réaction en deuxième période. Les joueurs ont montré la faim de gagner, qu'ils sont compétitifs, c'est bien."