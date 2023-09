PSG : Terrible révélation sur le départ de Neymar

Cet été, Neymar a quitté le PSG pour rejoindre la Saudi Pro League. Une sommité du club lui aurait annoncé qu’il voulait quitter le PSG.

L’été 2017, Neymar débarque comme une méga star au PSG en provenance du FC Barcelone contre une somme record de 222 millions d’euros.

Alors qu’il était attendu pour porter le PSG en Ligue des champions, le brésilien s’est trop souvent blessé et a raté plusieurs rendez-vous cruciaux du PSG en Ligue des champions. Ces échecs répétés du club de la capitale dans la plus grande compétition de club au monde, ont entraîné une vague de critiques à l’encontre de Neymar. Alors que l’atmosphère entre ce dernier et les supporters devenait insoutenable, il a tout simplement décidé de prendre la porte surtout après l’annonce de Nasser Khelaïfi.

Khelaifi a poussé Neymar vers Al-Hilal

Selon les informations du Parisien, les premiers responsables de Paris seraient déterminés à vendre Neymar cet été. Le média français révèle que le président Nasser Khelaïfi aurait pris les choses en main dans ce dossier pour inciter Neymar a quitté le club. Le président du club de la capitale aurait annoncé au cours d’une vive voix qu’il devait quitter le PSG cet été.

Par ailleurs, le président parisien aurait rencontré il y a quelques jours l’agent de Neymar, Pini Zahavi à l’hôtel Peninsula à propos de Neymar. Lors de cette réunion, Nasser Khelaïfi aurait répété à l’agent de Neymar son désir de voir le joueur de 30 ans quitter le club cet été. C’est à l’issue de cette rencontre que Neymar a pris la direction d’al-Hilal. Le club saoudien a dépensé 90 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services du joueur.