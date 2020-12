PSG-Strasbourg : "un casse-tête" pour Thomas Tuchel

L'entraîneur parisien est confronté à un "casse-tête" pour le dernier match de l'année avec l'avalanche de blessures qui touche le PSG.

Le PSG dispute son dernier match de l'année ce mercredi (21 h) contre dans le cadre de la 17eme journée de . Une rencontre que les Parisiens aborderont avec un effectif très réduit puisqu'au moins dix joueurs seront absents. Thomas Tuchel a commenté l'actualité de son équipe ce mardi en conférence de presse.

Quels leviers pourriez-vous activer pour protéger davantage vos joueurs et éviter les blessures ?

Thomas Tuchel : Je ne sais pas franchement. On essaye tout, je peux vous l'assurer à 100%. On tourne chaque sujets 1000 fois dans tous les sens pour essayer de comprendre et s'adapter. Il faut continuer les efforts.

Comment allez-vous composer votre équipe avec cette avalanche de blessés ?

C'est un casse-tête. Je n'ai pas encore décidé qui allait jouer parce qu'il y a des gars qui sont dans des zones à risques. Je dois parler avec le docteur, le kiné, les joueurs et attendre le dernier entraînement pour décider.

Des joueurs moins utilisés comme Colin Dagba et Julian Draxler seront-ils utiles pour la suite de la saison ?

J'espère vraiment. On a besoin de tout le monde. On a vraiment beaucoup trop de joueurs blessés cette saison, et ça coûte cher. Demain, il est peut-être nécessaire que Drax joue et commence le match. Je ne sais pas s'il est prêt, je ne sais pas si c'est raisonnable non plus. C'est un cercle vicieux de toute façon, et ça ne va pas changer quand je vois notre calendrier pour les mois de janvier, février ou mars.

Est-il nécessaire de recruter cet hiver pour rester compétitif ?

Honnêtement, pour le mercato, je ne sais pas et je n'ai pas trop pensé à ces choses-là. La situation est particulière dans le monde du foot. Je ne sais vraiment pas, le plus important, c'est d'avoir moins de blessures.

Comment jugez-vous les derniers mois de Timothée Pembélé et quel est son poste de prédilection ?

Je n'ai pas fini mon analyse avec lui. Mon avis n'est pas encore figé, mais maintenant pour moi il est plus à l'aise comme latéral, même s'il peut jouer dans une défense à trois aussi, et peut-être plus tard comme central dans une défense à deux. Aujourd'hui, il est plus fort à droite, il a beaucoup évolué, il a changé sa mentalité. C'était nécessaire et il mérite d'avoir des minutes comme cela s'est passé sur les derniers matches. C'était le plus important pour lui et j'espère qu'il pourra continuer comme ça.

Qu'apporte Moise Kean à l'attaque du PSG ?

Il amène sa vitesse et son physique à l'équipe. Il est très humble, il connaît bien son rôle. Il est toujours prêt à travailler, toujours prêt à se battre face à l'adversaire. Il peut défendre aussi et fermer les espaces.

Pourquoi le PSG se crée-t-il moins d'occasions cette saison ?

Il n'y a pas qu'une seule raison. Mais la première, c'est qu'il manque beaucoup de joueurs. Contre , c'est déjà difficile en général, mais avec Sarabia, Icardi, Neymar et Mbappé en moins, il manque beaucoup de qualités offensives et on doit l'accepter. On a dû jouer plus équilibré, plus compact ces dernières semaines. On a manqué peut-être aussi d'un petit peu de précision et de rythme. Mais on veut toujours s'améliorer. On sait que ce n'est pas facile. On affronte des équipes qui jouent très bas, qui ferment bien les espaces, et c'est plus compliqué dans le foot de se créer des occasions face à dix joueurs qui défendent.

Ne pas terminer en tête de la à la trêve serait-il problématique ?

Je ne suis pas inquiet parce que je suis très content des dernières performances. Le plus important c'est qu'on soit proche au classement, et un ou deux points c'est proche. Ce n'est jamais facile de commencer une série de victoires, mais l'écart n'est pas trop grand et j'ai confiance en nous.