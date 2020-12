PSG-Strasbourg : Paredes forfait à son tour, Mbappé incertain

Le PSG va affronter Strasbourg avec un effectif très réduit. Leandro Paredes s'ajoute à la liste des forfaits, Kylian Mbappé est toujours incertain.

Le PSG comptera au moins dix absents mercredi (21 heures) pour la réception de , dans le cadre de la 17e journée de . Après avoir perdu Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa à , Leandro Paredes a également intégré l'infirmerie, souffrant de la hanche droite. Dans son communiqué médical, le club de la capitale indique par ailleurs que Kylian Mbappé, entré en jeu dimanche soir, est incertain pour le dernier match de l'année.

Un point sera fait après la séance pour Mbappé

"Un point sera fait après l'entraînement d'aujourd'hui pour Kylian Mbappé en délicatesse avec les adducteurs gauches", écrit le PSG ce mardi. Kimpembe (ischio-jambiers) ratera entre trois et quatre semaines selon l'évolution. Kurzawa, aussi touché aux ischio-jambiers, sera absent entre deux et trois semaines. Enfin, Florenzi souffre d'une entorse de la cheville gauche. Son retour à la compétition sera précisé dans les prochains jours.

Rappelons que Danilo Pereira (ischios), Mauro Icardi (adducteurs), Neymar (cheville), Abdou Diallo (ischios) et Juan Bernat (genou) étaient déjà à l'infirmerie avant le déplacement à Lille. L'absence des trois premiers s'étendra jusqu'à janvier alors que Bernat, absent de longue date, poursuit sa rééducation et son programme individuel en vue d'un retour plus tardif.

Pablo Sarabia, qui se remet tout juste d'une blessure à la cuisse, a repris l'entraînement avec le groupe en début de semaine, mais il est trop court pour postuler à une place pour le match contre Strasbourg. Il ne retrouvera donc la compétition qu'après la trève hivernale.

Récapitulatif des absents

Kimpembe, Kurzawa, D.Pereira, A.Diallo (ischios), Florenzi, Neymar (cheville), Paredes (hanche), Icardi (adducteurs), Bernat (genou), Sarabia (reprise)