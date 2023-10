PSG – Strasbourg (3-0) : Luis Enrique aux anges

Le PSG s’est imposé (3-0) ce samedi contre le RC Strasbourgdans le cadre de la 9éme journée de Ligue 1. Une victoire qui rassure Luis Enrique.

Au terme d’une prestation collective enthousiasmante, le PSG a logiquement battu (3-0) le RC Strasbourg ce samedi au Parc des Princes. Une bonne opération pour le club de la capitale à quelques jours de l’affrontement contre le Milan AC en ligue des champions.

Le PSG scintille

Pour cette opposition contre le RC Strasbourg, Luis Enrique a fait le pari de revenir à son 4-4-2 tant décrié récemment par les observateurs. Pour le moins qu’on puisse dire, le technicien espagnol a été bien inspiré sur ce coup. Des mouvements collectifs, du jeu en une touche et en vitesse, les parisiens ont mis tout en exergue pour s’imposer face à une équipe alsacienne peu inspirée. Critiqué récemment pour ses prestations ternes avec le PSG, Kylian Mbappé a envoyé une réponse à ses détracteurs en retrouvant le chemin des filets dans ce match. Et tout naturellement ce scénario fait plaisir à Enrique qui n’a pas eu du mal à analyser la performance de son équipe à l’issue du match.

On a bien performé

Luis Enrique (entraîneur du PSG sur Amazon Prime) :

L'article continue ci-dessous

« Je pense que c’était un match important pour le championnat. On a bien performé et je suis content de ce qu’ont donné les joueurs. Le rythme qui a baissé en 2e période ? C’est toujours difficile de faire comme ça quand on mène 2-0 mais on a insisté sur le fait d’avoir la possession et de créer le plus d’occasions possibles. Mais c’est une performance importante. La manière dont on joue ? On joue dans un système en 3-4-4 quand on progresse vers l’avant, mais c’est vrai qu’on essaye de jouer le plus offensif possible et être vers l’avant le plus rapidement possible. C’est notre philosophie et les joueurs progressent. »