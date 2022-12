Le PSG défiait Strasbourg pour sa reprise en Ligue 1, toujours sans Messi.

Face à une équipe de Strasbourg à la peine cette saison, paris partait largement favori ce soir.

Leader de Ligue 1, le PSG comptait, au coup d'envoi de cette rencontre, 5 points d'avance sur son leader, Lens, et 10 sur Rennes et était invaincu toutes compétitions confondues cette saison, tout en coptant bien le rester à l'issue de la soirée.Privé de Messi, Paris ouvrait le score au quart d'heure de jeu. Coup franc côté gauche après une faute sur Mbappé. Neymar délivrait un centre plongeant vers le but. Marquinhos, lancé, coupait de la tête aux six mètres.

Le RCS réagissait à la demi-heure de jeu. Thomasson centrait sans contrôle à ras de terre. Gameiro reprenait aux six mètres mais parade du genou droit de Donnarumma, qui captait en deux temps.

Au repos, le constat était simple, le PSG dominait sans passer à la vitesse supérieure.

Et il allait d'ailleurs le regretter en début de seconde période. Héros en première période, Marquinhos allait permettre au RCS d'égaliser en seconde. Thomasson accélérait, entrait dans la surface à droite et centrait. C'était dévié à bout portant par Marquinhos et ça prenait Donnarumma à contrepied.

Les Parisiens allaient subir un second coup du sort vers l'heure de jeu avec l'expulsion de Neymar pour un second jaune suite à une simulation.

Le PSG insistait, mais s'exposait aux tranchants contres alsaciens. Malgré sa supériorité, Paris manquait de justesse et d'inspiration près de la surface.

Mais le PSG allait être récompensé de ses efforts avec un pénalty obtenu à la 94e minute. Penaty transformé par Kylian Mbappé pour donner la victoire aux Parisiens in-extremis.