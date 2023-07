PSG : Statut quo pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement du PSG ce lundi et sa situation personnelle est toujours au centre des débats.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne fait que commencer et va prendre un premier tournant ce lundi. En effet, le champion du monde 2018 va retrouver le chemin de l'entraînement, découvrir le nouveau centre d'entraînement à Poissy, et entamer la dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Al-Khelaïfi présent mardi

Kylian Mbappé va faire une visite médicale de routine et devrait retrouver ses coéquipiers ce mardi après-midi et enfin faire plus ample connaissance avec Luis Enrique. Et c'est là où les choses pourraient commencer à se décanter au sein du club de la capitale. Selon les informations de L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de passer à l'entraînement ce mardi.

Bien évidemment, le président du Paris Saint-Germain devra se confronter à son joueur vedette. Le PSG n'a pas apprécié d'apprendre que ce dernier ne lèverait pas son option pour prolonger son contrat jusqu'en 2025 et par le biais de son président a fait savoir qu'il était hors de question qu'il parte gratuitement l'été prochain.

La montre joue contre le PSG

Le deal est simple : prolonger ou être vendu cet été. Nasser Al-Khelaïfi avait même fixé une deadline, de deux semaines au moment de la présentation de Luis Enrique le 5 juillet dernier, pour que Kylian Mbappé puisse changer son fusil d'épaule et se positionner en faveur d'une prolongation de contrat.

Un délai expirer et qui va pousser le PSG à devoir passer à l'action. Une chose est sûre, le retour à l'entraînement de Kylian Mbappé va permettre aux dirigeants du PSG d'échanger plus simplement et de vive voix avec l'attaquant sur son avenir. Le PSG est dos au mur et doit trouver des réponses au plus vite.

Même si le champion de France en titre décidait de vendre Kylian Mbappé si ce dernier ne veut toujours pas prolonger, le joueur aura le dernier mot et pourra refuser un transfert, si tenté qu'une offre satisfaisante arrive jusqu'au bureau de Nasser Al-Khelaïfi au cours de l'été.