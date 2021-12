PSG : Spiderman (Tom Holland) débarque au Parc des princes

Le prochain opus de Spiderman, baptisé « Spiderman : No Way Home », sortira en France le 15 décembre. Pour en assurer la promotion, Tom Holland, qui reprend son costume de super-héros, a fait un détour par le Parc des princes.

Une vidéo et de nombreuses photos ont été réalisées pour l'occasion et on ne va pas se mentir, c'est super classe !

𝗦𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿-𝗠𝗮𝗻 nous a rendu visite au Parc des Princes avant la sortie du film #SpiderManNoWayHome au cinéma le 15 décembre 🤟❤️💙

Sony Pictures, qui produit « Spiderman : No Way Home », a d'ailleurs décidé de miser sur le football pour faire la promotion du film. Tom Holland et Zendaya, les deux acteurs principaux ont ainsi participé à la cérémonie du Ballon d'or.

Un clip a également été réalisé à l'occasion du derby madrilène entre le Real et l'Atlético qui se jouera dimanche : Spiderman débarque sur le terrain et donne le coup d'envoi. Lucas Vazquez pour le Real et Koke pour l'Atlético se disputent alors la balle.