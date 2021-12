Real-Atlético : Spiderman lance le derby madrilène !

Lors de la cérémonie du Ballon d'or 2021, on a pu voir Tom Holland et Zendaya arpenter le tapis rouge afin d'assister à la remise du trophée mais surtout, faire la promotion de « Spiderman : No Way Home », le prochain film consacré à Spiderman et qui sortira sur les écrans le 16 décembre prochain.

Et visiblement, Sony Pictures a décidé d'utiliser le football pour faire la promotion du film. Depuis ce vendredi, le compte Youtube espagnol de Sony Pictures diffuse une vidéo avec Spiderman qui lance le derby madrilène entre le Real et l'Atlético, qui se jouera dimanche à 21h00.

On voit ainsi Spiderman faire son apparition sur le terrain puis être rejoint par un joueur de chaque équipe : Lucas Vazquez pour le Real et Koke pour l'Atlético.

Ce n'est pas la première fois que l'Atlético de Madrid participe à la promotion d'un film. De 2003 à 2005, le club était sponsorisé par Columbia Pictures et avait affiché seize logos de film sur son maillot au cours de la saison.

Et l'un de ces films était Spiderman 2 comme on peut le voir sur les photos ci-dessous.