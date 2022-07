PSG, son avenir, Mbappé, Tchouaméni... les confidences d'Ander Herrera

Le milieu de terrain espagnol ne veut pas quitter le club de la capitale et est heureux du choix de Kylian Mbappé de rester à Paris.

Pas concerné par la liste des indésirables du PSG fixée par Luis Campos, Ander Herrera n'est toutefois pas invendable. Le club de la capitale a un effectif trop important et Christophe Galtier a insisté sur l'importance de réduire cet effectif. Des joueurs vont en faire les frais et cela pourrait être Ander Herrera. Des rumeurs de départ ont circulé dans la presse mais ce dernier a tenu à clarifier ses intentions.

"Je veux continuer au PSG"

Dans une interview accordée à la Cope, Ander Herrera a assuré qu'il souhaite rester à Paris : "Ma famille est heureuse et je veux continuer ici. On sait déjà que la presse ici aime beaucoup parler du PSG et je sais comment ça marche. Sur chaque marché, mon nom sort et rien ne change. Je suis content et l’idée est de rester ici".

"On sait que dans le foot c’est difficile de sécuriser a 100% les choses mais l’idée c’est de continuer. Ça vend beaucoup de parler du PSG. Les copains des groupes vous racontent ce qui sort, et je lis beaucoup de choses qui ne se passent pas. Je comprends qu’il n’y a pas d’actualité tous les jours, et la presse doit parler d’hypothèses", a ajouté l'Espagnol.

Herrera avait raison pour Mbappé

Ander Herrera a livré les objectifs du PSG pour la saison à venir : "Logiquement, contrôler le football français est l’objectif, et le rêve du club c’est la Ligue des champions. Mais pour nous, l’objectif principal est de continuer à dominer la France, et logiquement le rêve c’est la Ligue des champions, mais en faire une obligation ne serait pas juste".

Le milieu du PSG est content du choix de Kylian Mbappé et a encensé Aurélien Tchouaméni : "La décision de Mbappé est conforme à ce que je pouvais penser. S'il était parti, je n'aurais pas été surpris, mais étant le plus grand footballeur de l'histoire du club, le meilleur buteur de tous les temps, pouvant obtenir la Ligue des champions tant attendue pour lui, c'est une motivation énorme. Je comprends la grandeur d'équipes comme Madrid mais il faut respecter un garçon parisien qui veut marquer l'histoire dans son club".

"J'aime beaucoup Aurélien Tchouaméni, c'est un sacré joueur. C'est vrai que le Real Madrid joue un peu différemment (de Monaco), mais je pense qu'il peut s'adapter au poste de 6. Je pense qu'il est un hybride entre Casemiro et les deux autres (Modric et Kroos). C'est un joueur polyvalent qui va donner au Real Madrid un physique et un paquet important", a conclu Ander Herrera.