PSG, Sergio Rico se lâche sur son départ

Libéré par le PSG cet été, Sergio Rico est revenu sur son départ de la capitale, samedi.

Le mercato estival a été très mouvementé dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain s’est montré très actif dans le sens des départs en vidant une grande partie du vestiaire. Parmi les joueurs libérés par le club parisien, il y a un certain Sergio Rico qui a traversé une période triste ces derniers mois. Désormais sous les couleurs d’Al-Gharafa au Qatar, le gardien espagnol est revenu sur la fin de son aventure francilienne, ce samedi.

Sergio Rico a failli prolonger avec le PSG

Moins actif dans le sens des arrivées cet été, le PSG l’a été beaucoup plus pour ce qui est des départs. Le club de la capitale a libéré plusieurs joueurs à l’instar de Keylor Navas, Juan Bernat, Layvin Kurzawa ou encore Sergio Rico. Mais la situation du dernier cité aurait pu se passer autrement sans cet accident qui a failli lui coûter la vie en 2023.

« Il est vrai qu’avant tout ça, on avait commencé à échanger pour une prolongation. Après, forcément, tout a été un peu bousculé par les événements, ce qui est compréhensible. Finalement, on a décidé de trouver une autre piste pour la suite et de repartir de l’avant. Mes agents m’ont parlé de cette possibilité au Qatar et on a choisi d’y aller », révèle Sergio Rico dans les colonnes du Parisien.

Sergio Rico remercie les supporters du PSG

En mai 2023, Sergio Rico était victime d’un grave accident de cheval qui l’envoyait dans le coma pendant plusieurs mois. Revenu à la vie, l’ancien gardien de Séville est resté longtemps sur la touche avant de s’engager avec Al-Gharafa cet été. Sergio Rico a même fait son retour sur le terrain avec le club qatari début octobre lors de la victoire contre Al-Ain (4-2). Désormais loin de la capitale, le gardien espagnol n’oublie le soutien des supporters du PSG qui lui ont même rendu hommage lors de son retour au Parc des Princes en novembre 2023.

« J’ai reçu beaucoup d’affection de la part de tout le monde, du président, des coéquipiers. Je remercie vraiment tous les coéquipiers qui m’ont soutenu, qui m’ont envoyé un message. Ils ont toujours été à mes côtés, m’ont aidé du mieux possible. Au final, je ne peux que saluer le grand club qu’est le PSG. L’hommage des supporters ? Bien sûr. C’était un grand moment pour moi et l’occasion de les remercier aussi. Je m’y attendais un peu, car on m’avait dit que quelque chose se préparait, mais quand même. Le Parc des Princes a toujours été un stade particulier », ajoute-t-il.