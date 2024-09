PSG, Sergio Rico a trouvé un point de chute

Libéré par le PSG cet été, Sergio Rico est sur le point de rejoindre un nouveau club.

Cela fait maintenant près de deux mois que le mercato estival a officiellement fermé ses portes. Une fenêtre de transferts qui a très mouvementée avec des transferts les plus attendues aux plus improbables. Au Paris Saint-Germain par contre, l’été été marqué par le départ de plusieurs joueurs dont un certain Sergio Rico. Quelques mois après la fin de son aventure parisienne, le gardien espagnol a enfin trouvé un nouveau point de chute.

Une nouvelle porte s’offre à Sergio Rico après le PSG

Le PSG n’a pas été trop dépensier sur le marché des transferts cet été. Le club de la capitale n’a enregistré que quatre recrues dont Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho ou encore Désiré Doué. À l’inverse, Paris s’est séparé de plusieurs joueurs à l’image de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier, Cher Ndour, Renato Sanches, Xavi Simons, Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Gabriel Moscardo ou encore Sergio Rico. Le dernier cité était arrivé à la fin de son contrat avec le club parisien cet été. Et alors qu’il revenait d’une très longue convalescence, Sergio Rico n’a pas été retenu par le PSG.

Sergio Rico file au Qatar

En mai 2023, Sergio Rico était victime d’un grave accident lors du pèlerinage d’El Rocio. L’international avait notamment subi un traumatisme crânien et a dû passer par plusieurs opérations. Il a fallu plus d’un an à l’ancien gardien du FC Séville pour revenir à la vie et retrouver l’usage de la parole. Finalement remis de sa convalescence, Sergio Rico espérait une approche du club andalou qui ne viendra jamais.

L'article continue ci-dessous

Mais l’ex-gardien de Majorque ne restera plus longtemps à la touche. Ce mardi, Relevo nous apprend en effet que Sergio Rico serait sur le point de signer à Al-Gharafa au Qatar. D’après le journal espagnol, il ne manquerait plus que quelques détails avant que le transfert de l’ancien sociétaire du PSG au club qatari ne soit bouclé. À Al-Gharafa, Sergio Rico retrouverait ses compatriotes, Joselu et Rodrigo Moreno qui ont récemment filé dans le Golfe.