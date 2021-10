PSG - Sergio Ramos (encore) forfait contre Angers… et Leipzig ?

Selon les informations du quotidien Le Parisien, Sergio Ramos va manquer la rencontre face à Angers vendredi… et celle face à Leipzig ?

Sergio Ramos a "impressionné" les médecins du Paris Saint-Germain lors de sa visite médicale début juillet, mais pas encore les supporters du club de la capitale.

Ramos, le premier match attendra…

Et pour cause : en raison de soucis aux mollets, le défenseur central n’a toujours pas porté le maillot rouge et bleu, que ce soit en match officiel ou en match amical. Selon Le Parisien, ce ne sera pas non plus le cas face à Angers vendredi.

Celui qui a quitté le Real Madrid en fin de contrat cet été a rejoint la France avec un mollet gauche touché et, malgré une visite médicale plus que satisfaisante, il a rechuté au mois de septembre au mollet droit. La faute au fameux phénomène de compensation.

Mais ce mardi, nos confrères ont annoncé que l’Espagnol pourrait faire partie du groupe parisien qui accueillera Angers au Parc des Princes vendredi en Ligue 1… avant de faire machine arrière le lendemain.

Ramos n’a toujours pas repris l’entraînement collectif

Ramos n’a toujours pas repris l’entraînement collectif, et il ne devrait donc pas être convoqué par Mauricio Pochettino.

Pire, Le Parisien estime que Ramos pourrait également devoir faire une croix sur la réception du RB Leipzig en Ligue des Champions, mardi prochain. Au grand dam du joueur, des dirigeants et des supporters…