PSG - Juventus 2-1, Paris s'offre la Juve

Éliminé en huitièmes de finale par le Real Madrid (1-0, 1-3) la saison passée, le PSG a hérité du groupe H cette saison avec la Juve, donc, mais aussi le Maccabi Haïfa et le Benfica.

Et c'était déjà le moment d'affronter le gros test en recevant le club turinois au Parc des Princes, ce mardi. Et Paris a réalisé une très belle première période pour fêter ses retrouvailles avec l'élite européenne. Les Franciliens ont inscrit un très beau but dès la 5e minute. Depuis le flanc gauche, Mbappé alimentait Neymar, qui lui remettait à l'aide d'une belle louche dans la surface, et Mbappé finissait d'une volée du droit qui faisait mouche.

Donnarumma repoussait une tête de Milik à la 19e minute, mais paris doublait la mise quelques instants plus tard. Verratti donnait à Mbappé qui redonnait vers Hakimi dans le pré. Ce dernier centrait en une touche vers son buteur, qui doublait la mise.

Les Parisiens ont contrôlé les échanges lors du premier acte et le score au tableau d'affichage était donc logique.

Paredes effectuait un corner court sur Kostic. Ce dernier centrait au second poteau, et McKennie bénéficiait d'une sortie ratée de Donnarumma pour marquer le but du 2-1.

Peu après l'heure de jeu, servait idéalement Mbappé dans la surface, mais la frappe du gauche du Français était trop croisée.

2-1, score final, le PSG entame sa campagne de C1 de belle manière face à un adversaire prestigieux.