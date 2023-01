PSG : sans Verratti et Sarabia mais avec Nuno Mendes avant Rennes

Pour son deuxième déplacement de janvier en L1, Paris va devoir se passer de l'Italien touché au quadriceps et Sarabia en instance de départ.

Deux semaines après la claque lensoise, le PSG se déplace à nouveau chez l'une des équipes joueuses du championnat. A Rennes, dimanche soir, Paris retrouvera sa triplette Neymar, Messi et Mbappé, ainsi que le latéral droit Achraf Hakimi.



Le Français et le Marocain ont eu le droit à une dizaine de jours de repos différés après la Coupe du monde afin d'être présent pour les deux matchs de reprise face à Strasbourg (2-1, le 28 décembre) et Lens (1-3). Ils ont repris l'entraînement mercredi matin au lendemain du court succès contre Angers (2-0).

Un match que Marco Verratti a manqué. Touché au quadriceps, il était absent ce samedi matin de la séance de veille de match face aux Bretons et va manquer le déplacement face au quatrième de Ligue 1.



En l'absence de Verratti, Zaïre-Emery pourrait encore obtenir du temps de jeu



Pour renforcer ce secteur, Christophe Galtier pourra compter sur Renato Sanches. Victime d'une contusion en match amical contre le PFC, le Portugais a repris l'entraînement en début de semaine. Malgré une bonne préparation effectuée durant le mondial, il semble tout de même difficile de le voir démarrer dimanche au Roazhon Park. Tout comme son compatriote Nuno Mendes qui a repris l'entraînement collectif en début de semaine, après sa déchirure musculaire à une cuisse.

Comme d'habitude désormais, le PSG a durablement intégré ses jeunes. Housni et Kari étaient présents en plus de Bitshiabu, Gharbi et Zaïre-Emery qui devrait encore gratter du temps de jeu avec l'absence de Marco Verratti.

Pablo Sarabia ne faisait aussi pas partie du groupe d'entraînement. L'Espagnol est sur le départ pour Wolverhampton qui a trouvé un accord avec le PSG pour un transfert de 5 millions d'euros plus bonus.