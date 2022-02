PSG-Saint-Etienne : Pascal Dupraz admiratif de Kylian Mbappé

Les Verts de Pascal Dupraz avaient pris les devants, avant de voir le PSG refaire son retard et l'emporter, grâce notamment à un excellent Kylian Mbappé.

"Des regrets ? Que Mbappé et Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous"

L'entraîneur stéphanois est pourtant parvenu à retirer du positif de la prestation de son équipe.

Avec un regret toutefois : "Oui, des regrets que Mbappé et Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous (rires). Kylian Mbappé est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouilles.

"À 1-0, on peut marquer un deuxième but, on a gêné les Parisiens avec notre système. On concède l'égalisation à la 44e minute, on revient et on encaisse deux buts en cinq minutes. Le talent parisien, plus notre propension à mal gérer cette fin de première période et le début de la seconde, nous ont coûté.

"Nous sommes passés en 4-1-4-1, puis en 4-3-3, en seconde période, et nous avons continué de nous procurer des occasions. La deuxième mi-temps était un peu débridée, et le PSG aurait pu marquer d'autres buts."

"Je suis fier de leur match"

L'entraîneur stéphanois était malgré tout satisfait de la prestation de ses joueurs, qui ont fait bonne figure au Parc des Princes.

"Nous avons attaqué sur le côté gauche parce que Denis Bouanga était inspiré. Bouanga a été très bon, Nordin a été très bon, et c'est parce que Ryad a ce talent certain pour les alimenter", a-t-il affirmé.

"En première période, on a eu l'occasion convertie par Denis et d'autres occasions qu'on aurait pu transformer avec plus de justesse technique.

"Je suis fier de leur match, mais le seul reproche que je peux faire aux joueurs, c'est un certain manque de lucidité sur certaines actions. Mais je suis content du contenu, je le répète. On part avec des regrets, ça situe la qualité de notre performance."